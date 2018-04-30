《中時晚間快報》「拔管」不給個合理解釋 台大遴委會：拒絕重啟遴選

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綜合報導

◎「拔管」不給個合理解釋 台大遴委會：拒絕重啟遴選

教育部長吳茂昆爭議不斷，吳茂昆深綠色彩濃厚，曾力挺太陽花學運，吳茂昆昨晚更聲名之所以在美國開設公司，是因為無法接受台灣必須透過大陸才能申請他國專利，才在美國申請PCT專利合作條約，一次涵蓋多國。不過藍委柯志恩今打臉吳茂昆，在申請國際專利的同一天也向大陸送了案子，甚至還自己在申請書上寫「中國台灣地區」，原來說的冠冕堂皇都是為了前進大陸。

◎搶在「川金會」前陸外長王毅5月2日訪朝

兩韓領導人峰會剛結束，大陸外交部發言人陸慷30日宣布，應北韓外務相李勇浩邀請，大陸國務委員兼外交部長王毅將於5月2日至3日訪問北韓。然而不久前美國總統川普才宣布將在未來4周內與北韓領導人金正恩會面，王毅此次搶在「川金會」前訪問北韓，引起外界關注。

◎調查敬鵬大火專案小組周五首度開會

桃園平鎮敬鵬工廠火災引發許多疑問，外界質疑編隊搜救、調度疏失、取得平面圖都有問題才導致消防員喪命。對此，內政部常務次長邱昌嶽受訪時說，本周五將在內政部召開第一次專案檢討會，針對各界質疑當天都會拿出來檢討，建管、消防、化學、勞動部與環保署都會加入討論；搭配司法調查，檢討報告會公開透明，約在1到2週內完成，將事實公開透明攤在陽光下。

◎鍾欣凌當母親滿滿愛 兩寶黏媽咪 廁所抱著上

愛是什麼？沒人能說得真切，對鍾欣凌和她的兩個孩子──兔寶和二寶妹來說，愛是日常的照顧和陪伴，這是每個媽咪都能給孩子的珍貴禮物。在舞臺和螢幕上表演無數次母親，她當了媽咪後，「不用再去揣摩，媽咪的幸福感和擔心藏在心裡頭。」她活得更有扎實感。

(中時電子報)

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