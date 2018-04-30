上班族注意！ 「這個通勤方式」比走路吸入更多廢氣

2018年04月30日 18:14 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

北醫公衛系的莊凱任老師曾經比較在臺北市走路、搭公車、搭捷運、開車，這4種通勤方式的人接觸空污的量，結果發現走路最不好，暴露到PM2.5量最高，是搭捷運的8倍，搭公車或開車則居中。如果有人跟我一樣喜歡走路，最好也要試著找出空氣品質比較好的路線，不要傻傻走在車潮洶湧的大馬路邊。

小孩子的身高和汽機車排氣孔的高度接近，所以同樣經過一條馬路，孩子會比成年人吸進更多廢氣，離車道越近也會吸到越多。所以我也要提醒大家，在人行道或騎樓行走，盡量沿著遠離馬路的內側走，等紅綠燈的時候也一樣，不要急著站上人行道的邊緣。

這些事情看似很小，卻能影響你呼吸的空氣品質，當身邊有兒童同行的時候，更是要銘記在心。其實我不建議騎Ubike通勤，這跟走路的道理一樣，腳踏車是整條馬路上速度最慢的，而且自行車道通常在慢車道旁邊，所以腳踏車騎士也是廢氣吸最多的；而且因為騎腳踏車是一種運動，心跳呼吸更急促，甚至會比走路吸入更多廢氣。

指導我博士論文的英國教授每天騎腳踏車上下班，當時我也嚮往回臺灣任教後要這樣做，只是我後來發現臺北市街道空氣污染實在嚴重，只好放棄單車通勤夢，改成走路。難道因為空污，我就不散步嗎？

這樣人生還有樂趣嗎？沒有一種方法是完美的，沒有一個地方是完全沒有污染的，只要我盡量避免，這樣就夠了。

騎機車與開車

很多人上下班外加接送小孩，在時間、經濟、便利等種種考量之下，就天天騎機車，不然就開車。汽機車廢氣是都市空氣污染的主要來源之一，要減少空污的一大重點，就是要請大家少開車、少騎車，更何況汽機車駕駛既是污染製造者，也是受害者。

汽車駕駛坐在車內，馬路上的廢氣還是會持續進到車內的空調循環，只是氣味比較不明顯。至於完全暴露於戶外的機車騎士，則是首當其衝、無處可逃。

臺大公衛學院詹長權教授的研究證實，騎機車、搭公車、坐捷運，這3種人比較起來，如果沒戴口罩，廢氣吸收最多的是機車騎士。

很多機車沒有定期保養，汽油燃燒得不完整，就容易變成烏賊車的一員，排放出的廢氣也包括好幾種致癌物，站在健康的考量，我覺得為了省時間而騎機車很不值得。

我們公衛學院的陳志傑教授曾經測量機車廢氣的濃度，發現濃度驚人的高：如果是最新的四行程電噴引擎，排放PM2.5濃度是幾十到幾百個μg/m3，如果是比較老舊的化油器，就提高到幾百至幾千μg/m3，如果是二行程更是高達幾千到幾萬μg/m3。

對照臺灣環保署目前訂定PM2.5標準，理想是低於15μg/m3，WHO更嚴格，是10μg/m3，不論用臺灣標準或WHO標準看，機車廢氣濃度都是極高的。

(圖/康健雜誌)

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