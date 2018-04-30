張家輝曾任警職　拍出自己嚮往的「反傳統」員警

張家輝待過警校，演過多次警匪片。

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中時
導演張家輝（左）讓苗僑偉在電影中顛覆形象。
張家輝拍電影敬業到到幾乎瘋狂的地步。

張家輝和警匪動作題材頗有淵源，曾歷經過警校生涯，早年第一份職業便是員警，進入演藝圈後，憑藉《證人》和《激戰》兩度獲封影帝，與林超賢、杜琪峯等大導演合作，而新片《低壓槽》則是他第3部導演作品。

張家輝對題材的挑選相當謹慎：「我就挑了自己一直很喜歡，也演了很多的警匪片來當第3次的導演機會。」而他也笑稱：「如果當時我沒離職，現在肯定是打擊罪犯很出色的探員。」正因為這份遺憾，才讓他有了創作新電影的契機，談論到從警經歷時，他則感嘆說道：「我當員警的心願，就是希望能夠當上片中角色于秋一樣的員警。」

張家輝表示警匪片的重要元素就是動作，但在動作戲之外，更希望大家能夠看影片當中戲劇的部分，他所飾演的臥底警探于秋亦正亦邪特立獨行，孤身對抗幕後黑手老闆，並完成了自我救贖，是一位「反傳統」員警角色，當面對終極抉擇時更不惜「以魔制惡」。

張家輝這次自編自導自演，敬業到到幾乎瘋狂的地步，他曾經連續9個月埋頭寫劇本，也曾經多次在片場想事情而走到迷路，另外他還是個烘托氣氛的高手，影片中慣用天寬地闊的大場面，暗沉的天空與連綿不斷的陰雨將人物命運反襯的更加身不由己。《低壓槽》將於5月4日正式上映。

(中時 )

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