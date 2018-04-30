進行油漆維護 鯉魚潭原水導管煥然一新

2018年04月30日 18:21 中時 陳淑娥

跨越景山溪及大安溪原水導管，是供應鯉魚潭給水廠水源的重要管線，因長期曝露在外並受天候影響，進行逾1公里長的油漆維護作業並已完工，煥然一新的原水導管與鯉魚潭水庫景山溪後池堰及大安溪義里橋的景觀溪水相映，已成為三義鄉地標景觀之一。

水公司指出，第4區處鯉魚潭給水廠，位於台中后里區中科園區旁，負責供應大台中及苗栗地區百萬人口用水所需，目前每日平均出水量約75萬噸。其水源引自鯉魚潭水庫，由管徑2600mm原水導管輸送，全程約8.5公里，經苗栗縣景山溪、苗52縣道、大安溪、台13線，送至鯉魚潭給水廠淨水處理，其中跨越景山溪部分約190公尺，跨越大安溪部分約900公尺。

處長蕭淑貞表示，管徑2600mm原水導管為中部地區最大輸送管線，跨越景山溪及大安溪部分因長期曝露在外，並受天候影響，致管線表面油漆部分脫落或銹蝕，影響原水導管輸送安全及美觀。

水公司投入710萬元經費，辦理原水導管油漆維護作業，包括架設鷹架，經高壓水柱清洗管體表面，去除銹蝕油漆及苔藻，並噴砂處裡增加附著力及塗防鏽底漆，最後再塗上兩層優質中塗漆及面漆，以保持管體持久性及防銹蝕。

水公司表示，維護作業已於3月完工，將保障原水導管輸送安全及提升水質，煥然一新的原水導管，與鯉魚潭水庫景山溪後池堰及大安溪義里橋的景觀溪水相映，已成為三義鄉地標景觀之一，有助地方觀光產業發展。

(中時 )