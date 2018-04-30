進行油漆維護 鯉魚潭原水導管煥然一新

跨越景山溪及大安溪的鯉魚潭原水導管，進行油漆維護作業後已煥然一新。（陳淑娥翻攝）

友善列印
中時

跨越景山溪及大安溪原水導管，是供應鯉魚潭給水廠水源的重要管線，因長期曝露在外並受天候影響，進行逾1公里長的油漆維護作業並已完工，煥然一新的原水導管與鯉魚潭水庫景山溪後池堰及大安溪義里橋的景觀溪水相映，已成為三義鄉地標景觀之一。

水公司指出，第4區處鯉魚潭給水廠，位於台中后里區中科園區旁，負責供應大台中及苗栗地區百萬人口用水所需，目前每日平均出水量約75萬噸。其水源引自鯉魚潭水庫，由管徑2600mm原水導管輸送，全程約8.5公里，經苗栗縣景山溪、苗52縣道、大安溪、台13線，送至鯉魚潭給水廠淨水處理，其中跨越景山溪部分約190公尺，跨越大安溪部分約900公尺。

處長蕭淑貞表示，管徑2600mm原水導管為中部地區最大輸送管線，跨越景山溪及大安溪部分因長期曝露在外，並受天候影響，致管線表面油漆部分脫落或銹蝕，影響原水導管輸送安全及美觀。

水公司投入710萬元經費，辦理原水導管油漆維護作業，包括架設鷹架，經高壓水柱清洗管體表面，去除銹蝕油漆及苔藻，並噴砂處裡增加附著力及塗防鏽底漆，最後再塗上兩層優質中塗漆及面漆，以保持管體持久性及防銹蝕。

水公司表示，維護作業已於3月完工，將保障原水導管輸送安全及提升水質，煥然一新的原水導管，與鯉魚潭水庫景山溪後池堰及大安溪義里橋的景觀溪水相映，已成為三義鄉地標景觀之一，有助地方觀光產業發展。

(中時 )

反空汙400里民包火車遊海線

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。