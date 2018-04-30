政府阻擋陸來台宣傳創業？ 學者：未必對台發展有利

2018年04月30日 18:37 旺報 徐維遠

大陸公布對台31條措施後，有媒體指稱「台辦申請來台交流案變多」，但有不少交流團「鑽漏洞」、行程未誠實填報，帶著在陸創業創業的文宣與人員在校內宣傳，政府對此予以嚴審並加強情蒐。大陸涉台學者表示，若活動純粹為民間性，兩岸都應該促進而非阻撓，蔡當局出於非常狹隘心態、用對抗的零和思維看待大陸交流政策，未必對台灣長期發展有利，也會讓願意到大陸看看的年輕人感到不滿。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，對於兩岸現況，保持兩岸交流是重要主題且愈多愈好、愈深愈好，交流可以避免誤判、加深理解，從來沒有在距離無此近的兩個地方彼此老死不相往來，兩岸過去隔絕已久，通過交流才能減少誤會。

包承柯指出，國台辦今年出台對台31條措施是促進交流的舉措，希望兩岸人民認識彼此，對自身和對方發展有更深的了解；近日大陸團體赴台徵求人才，若活動純粹為民間性，兩岸都應該促進而非阻撓，蔡當局出於狹隘心態、用對抗的零和思維看待大陸交流政策，未必對台灣長期有好處。

他並稱，今後兩岸基本態勢就是「交流、合作、發展」，任何一方的官方行為都無法阻擋，雙方都應順勢而為，任何想阻止兩岸交流合作的行為都會走投無路。

此外，我方教育部日前發函，要求公立大學限期呈報2019年度因公派員赴大陸計劃，引發學界是否限制兩岸學術交流擔憂。《人民日報》海外版4月30日發表評論指出，儘管台灣隨即聲稱此舉屬例行公事，但在台灣當前的社會環境下，學界的擔憂不無道理；民進黨當局上台以來，嘴上說著「維持現狀」、「支持兩岸交流」，卻在具體操作層面為兩岸人員往來採取種種限制措施。

該文稱，民進黨當局針對兩岸交流的限制措施正在形成所謂的「寒蟬效應」，台灣學者受困於整體氛圍，不得不對赴大陸交流採取更加謹慎的態度；民進黨當局拿兩岸學術交流搞小動作，不僅違背台灣社會各界的普遍意願，也是在打自己的臉，「最近當局精挑細選任命的內政部長、教育部長也都曾在大陸高校或科研機構兼職」。

該文強調，民進黨當局限制的不只是兩岸學術交流，更是台灣學者尤其是青年學者赴大陸開展科研合作乃至求取教職的機會；望台當局認清形勢，正視兩岸各方要求，莫再說一套做一套，給兩岸學術交流添堵。

(旺報 )