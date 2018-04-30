日本美聲女團「Little Glee Monster」7月首度襲台

2018年04月30日 18:18 中時 李承陽

集結日本超強歌唱少女的美聲團體「Little Glee Monster」，歌聲被形容為「會在你心上留下爪痕的清澈嗓音」，她們靠參加各種音樂祭典與不同的音樂人合作累積經驗，並透過YouTube上的翻唱影片累積人氣，憑藉歌唱實力及合聲技巧擄獲日本樂迷們的耳朵，於2014年10月以〈放學後擊掌〉單曲出道。

接下來作為日劇《表參道高校合 唱部！》主題曲的人氣單曲〈喜歡你。〉更獲得ORICON公信榜第四名、350萬之高的YouTube點閱率，而後例如人氣廣告曲〈僅此一次的人生〉、動畫《神奇寶貝XY》片尾曲〈怪獸群星〉、2016年發行的第一張專輯等等，各個都創下非常厲害的音樂紀錄。

2017年Little Glee Monster推出第二張專輯《Joyful Monster》獲得ORICON公信榜第二名，發行不久後隨即舉辦了大成功的武道館公演，成為高收視劇《陸王》插曲的〈Jupiter〉也大受歡迎，2017年末更是首次登上NHK《紅白歌合戰》的舞台。今年除了首次跨足海外演出外，為了迎接出道五週年，今年9月開始也將在日本展開全國23場名為「Calling」的巡迴演出。

Little Glee Monster即將首度來台開唱，其中團員芹奈期待說：「這次的海外巡演除了是第一次真正的海外演唱會外，也是我們對於世界巡迴演出這個目標跨出了一步，所以相當開心。就算到了海外，我們也會帶著充滿Little Glee Monster特色的演出呈現給大家。希望可以早一點見到海外的大家。真的是相當期待演唱會當天的來臨。」Little Glee Monster 巡迴演唱7月14日在台北Legacy舉辦。

(中時 )