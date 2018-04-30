日本美聲女團「Little Glee Monster」7月首度襲台

Little Glee Monster合聲技巧超群，緊緊抓住樂迷們的耳多。

友善列印
中時

集結日本超強歌唱少女的美聲團體「Little Glee Monster」，歌聲被形容為「會在你心上留下爪痕的清澈嗓音」，她們靠參加各種音樂祭典與不同的音樂人合作累積經驗，並透過YouTube上的翻唱影片累積人氣，憑藉歌唱實力及合聲技巧擄獲日本樂迷們的耳朵，於2014年10月以〈放學後擊掌〉單曲出道。

接下來作為日劇《表參道高校合 唱部！》主題曲的人氣單曲〈喜歡你。〉更獲得ORICON公信榜第四名、350萬之高的YouTube點閱率，而後例如人氣廣告曲〈僅此一次的人生〉、動畫《神奇寶貝XY》片尾曲〈怪獸群星〉、2016年發行的第一張專輯等等，各個都創下非常厲害的音樂紀錄。

2017年Little Glee Monster推出第二張專輯《Joyful Monster》獲得ORICON公信榜第二名，發行不久後隨即舉辦了大成功的武道館公演，成為高收視劇《陸王》插曲的〈Jupiter〉也大受歡迎，2017年末更是首次登上NHK《紅白歌合戰》的舞台。今年除了首次跨足海外演出外，為了迎接出道五週年，今年9月開始也將在日本展開全國23場名為「Calling」的巡迴演出。

Little Glee Monster即將首度來台開唱，其中團員芹奈期待說：「這次的海外巡演除了是第一次真正的海外演唱會外，也是我們對於世界巡迴演出這個目標跨出了一步，所以相當開心。就算到了海外，我們也會帶著充滿Little Glee Monster特色的演出呈現給大家。希望可以早一點見到海外的大家。真的是相當期待演唱會當天的來臨。」Little Glee Monster 巡迴演唱7月14日在台北Legacy舉辦。

(中時 )

張家輝曾任警職　拍出自己嚮往的… 紀源製造浪漫的手段就是花一整天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。