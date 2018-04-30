活得不耐煩 澳洲104歲科學家準備安樂死

2018年04月30日 18:31 中時電子報 江飛宇

澳洲科學家大衛．古道爾博士(Dr David Goodall)是極有名的生態與植物專家，他現年已104歲，然而他有感於過於衰老使他的生活品質與行動力太降，令他無法忍受，打算前往可以自願安樂死的瑞士，由自主意願結束人生。

西澳洲報報導，這位著名的植物學家、生態學家和名譽教授是個熱衷研究的科學家，寫了100多篇學術論文。他在2016年時，被伊迪斯科文大學(Edith Cowan University)強迫退休，因為如此長者並都要有護理與安全人員陪同，校方感到困擾。古德爾為此感到很失望，認為是對年齡的岐視，最終校方讓步，同意他繼續在大學裡研究。然而又過兩年，老教授身體更衰弱，研究也力不從心了。

上周，古道爾博士渡過了他的104歲生日，可說是一位老壽星，但是他本月初在生日那天，接受媒體對話時表示：「我非常後悔自己活到現在個年齡，生日對我而言並不開心，我其實一心求死。死對我而言並不難過，難過的是我的生命選擇被阻止。」

他不只如此說，也同時行動。古道爾博士已經與安樂死組織「生命週期」(Life Circle)達成共識，準備在5月初前往瑞士巴塞爾(Basel)拜會協助安樂死的專家伊苪卡．巴里辛博士(Erika Preisig)，而且巴塞爾當地的安樂死支持團體也做好相應安排。

事實上，澳洲也有同意安樂死的地方，墨爾本所在的維多利亞省就是澳洲唯一通過臨終計劃的省份，然而該計劃的對象是精神病患者、預期壽命不到6個月的終末病患者，並且最快上路是在 2019年。除維多利亞省以外，昆士蘭省也提出類似計劃，預計在8月份的西澳聯邦特別委員會聽證會上討論這個案子。而澳洲總理麥肯．滕博爾(Malcolm Turnbull)已經表示，他只同意安樂死適用於患有絕症的人。

然而古道爾博士並未罹病，但是衰老使他視力不佳、行動能力下降，並不符合澳洲的安樂死條件。但是博士認為生活質量惡化就如同一場沒有盡頭的病，因此想要獲得一項輔助死亡方法。

目前古德爾博士得到當地支持安樂死的集團，推動一項眾籌行動，希望籌集15000美元，將古道爾博士的機票可以升級到商務艙，以便他可以相對舒適地前往巴塞爾。前北領地首席部長馬歇爾．佩隆(Marshall Perron)是籌款活動的主要支持者，佩隆說：「古道爾博士有權選擇自己的死亡時間，協助他才是富有同情心的表現。」

他的女兒凱倫．古德爾-史密斯(Karen Goodall-Smith)告訴媒體，父親的選擇取決於他自己，她不會有任何意見。

(中時電子報)