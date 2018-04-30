香奈兒裸妝時尚！超模劉雯最會

超模劉雯擔綱香奈兒時尚裸光系列代言人。（香奈兒提供）

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香奈兒時尚裸光系列主視覺，找來超模Anna Ewers、劉雯拍攝。（香奈兒提供）
香奈兒時尚裸光系列主視覺。（香奈兒提供）
香奈兒山茶花保濕微滴精萃再生露，3420元。（香奈兒提供）
香奈兒山茶花保濕活氧面膜，2930元。（香奈兒提供）

C：香奈兒裸妝時尚！超模劉雯最會

圖1：超模劉雯擔綱香奈兒時尚裸光系列代言人。（香奈兒提供）

圖2：香奈兒時尚裸光系列主視覺，找來超模Anna Ewers、劉雯拍攝。（香奈兒提供）

圖3：香奈兒時尚裸光系列主視覺。（香奈兒提供）

圖4：香奈兒山茶花保濕微滴精萃再生露，3420元。（香奈兒提供）

圖5：香奈兒山茶花保溼活氧面膜，2930元。（香奈兒提供）

▉報導吳娮翎

香奈兒引領裸色風潮，從2013年推出時尚裸光系列，讓自然裸光美肌成美妝潮流，今年再推時尚裸光系列，找來超模劉雯擔綱時尚裸光系列代言人，劉雯與超模Anna Ewers攜手演繹裸妝時尚。

時尚裸光系列在肌膚質感上，更強調輕盈薄透，藉由自然色彩帶出雙頰與脣部氣色，透過各種不同膚色的裸妝時尚，展現自然肌膚之美。

香奈兒山茶花保溼系列訴求水亮飽滿、年輕光采的健康膚質，今年研究團隊再度運用尖端微流體科技，推出「山茶花保濕微滴精萃再生露」、「香奈兒山茶花保溼活氧面膜」。藉由微流體科技將最高活性能量包覆，在與肌膚接觸同時，綻放活力水潤透亮的肌底光澤。

(中時 )

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