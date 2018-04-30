桐花季主軸活動交管 土城警設攤宣導服務

2018年04月30日 19:29 中時 陳俊雄

土城桐花公園每年四月下旬桐花綻放，目前遠眺山景已是一片白色花海，山林雪白點綴的美景，每年均吸引不少民眾上山，因山上停車空間有限，為了維持交通順暢及更佳的賞花體驗，土城分局將於5月5、6日上午6時30分起至18時，實施交通管制（5月1日、12、13視花況實施）。

土城分局表示，活動當天在承天路、忠義路、忠承路、南天母路、龍泉路等路段實施交通管制，管制對象除接駁公車（含承天禪寺接駁車）、領有通行證、工作證之車輛及當地居民、餐廳訂位車輛（以簡訊憑證）、記者之汽車及機車外，其餘車輛禁止進入，賞花遊客請在捷運永寧站3號出口搭乘付費接駁專車，籲請前往賞花民眾多利用大眾交通運輸系統及土城區公所提供付費接駁專車服務，免除塞車、找車位的煩惱，安全省時又便利

另5月5、6日為土城桐花季主軸活動日，除了登山賞花外，主辦單位土城區公所也在南天母廣場邀請表演團體演出，會場中也會有土城在地藝術家及特色商家攤位，土城分局也設有服務攤位提供犯罪預防及交通安全宣導。

有關交通管制詳細內容，請上網瀏覽新北市警局土城分局官網（http://www.tucheng.police.ntpc.gov.tw/mp-19.html）或｢2018新北市客家桐花祭」活動網址說明（http://www.hakka-affairs.ntpc.gov.tw/news/index.php?mode=data&id=640&parent_id=10075&type_id=10115）。

(中時 )