中埔手工早點 台三線上遊客口袋美食

2018年04月30日 19:30 中時 翁聖勳

嘉義中埔手工早點老闆娘徐祝，在先生的鼓勵下賣蛋餅，結果一賣30幾年。（翁聖勳攝）

嘉義中埔手工早點蛋餅，紮實且酥脆的餅皮，伴隨著蛋汁的鮮甜及蔥花香，讓人一口接一口。（翁聖勳攝）

很多人早餐喜歡吃得豐富，蛋餅更是早餐排行榜中較受青睞的國民美食，位於台三線上的「中埔手工早點」，餐點大多現點現做，豪邁的配料及親民的價格，更是當地民眾一早起床覓食首選，更成為外地觀光客前往阿里山，或是大埔曾文水庫觀光前必嘗早餐店。

老闆娘徐祝說，自大兒子念幼稚園時就開店至今已經30餘年，當時在擔任郵差的先生羅椅楠鼓勵下，自己才跟姊姊學做蛋餅技術，義賣就是30幾年。她說，現在看著每個顧客買到或是吃到自家早點開心的笑容，是她每天早起備料最大的動力。

徐祝說，餅皮是整個蛋餅的靈魂，她不選用機器製皮，而是將日本高筋麵粉加水做成麵糊，加入獨家調料，再加入大把新鮮蔥花，將油倒入煎台，等到油滋滋作響再將麵糊塗抹於高溫煎台，等麵糊由糊狀轉為酥脆片狀，再將每天新鮮直送的雞蛋打上，均勻抹開後翻面，讓餅皮、蛋汁的鮮甜及蔥花香在高溫的催化下充分融合，入口酥脆且紮實的蛋餅就可以上桌了。

常客林先生表示，內行吃法是一次點2片，淋上辣椒醬及醬油膏，再搭配一杯小冰飲，吃起來可是大大滿足，而且才花50元。

中埔手工早點，蛋餅每片20元價格親民，另外有提供飯糰、饅頭及肉包，飲料則有紅茶、豆漿跟奶茶，選擇多元。

(中時 )