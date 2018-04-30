顧食安！ 中市府推農業到餐桌最短的距離

2018年04月30日 19:30 中時 盧金足

馬鳴國小校長李勝億分享學校推動食農教育的經驗，小以農事體驗、飲食倫理、烹飪教育帶動學習，首重喚起包括孩子、社區居民及老師等人的熱情。（盧金足攝）

馬鳴國小位於外埔區，恰好是台中花博三園區之一，學童參與稻田收割，體會農田到餐桌最短的距離。（盧金足攝）

市府推展「從農場到餐桌」里程短、旅程透明的生產過程，外埔區馬鳴國小校長李勝億30日在市政會議分享學校推動食農教育的經驗，馬鳴國小以農事體驗、飲食倫理、烹飪教育帶動學習。市長林佳龍表示，馬鳴國小位於外埔區，剛好是花博三園區之一，將整合相關局處及社區資源，推展食農教育。

農業局長王俊雄、衛生局長呂宗學、教育局長彭富源今天在市政會議專案報告「農場到餐桌，整體顧食安」，說明「友善農業，源頭做起」、「跨局處合作，落實食安五環」、「台中市午餐食安執行策略暨校園食農教育總體計畫推動情形」。

王俊雄表示，農業局從生產輔導、技術提升、源頭管理等三層面建構友善農業，辦全民農業講座、農民大學堂等，培養農民專業技能，並以「農業張老師」落實行動市府理念。

市府執行中央「食安五環」政策，成立食安處擴充稽查人力、「柯南實驗室」提升檢驗能量，呂宗學強調，制定《台中市食品安全衛生管理自治條例》，去年檢警合作共破獲11起食安不法案件，加重惡意黑心廠商責任，提升食安能量。

法制局長吳梓生表示，樂活台中食安篇APP建置成本低成效佳，以紅綠燈概念提供查詢衛生、建築、消防資訊，至今年3月已逾1萬5000多人次下載。

彭富源指出，教育局「106至108年校園食農教育總體計畫」以環境、烹飪、飲食教育為主軸，從多元面向積極推動，去年共補助73校推動食農教育，約逾3萬名師生參與，盼引進社會資源，拓展學生食農教育體驗場域，並結合資訊教育、生活科技教育，發展智慧型食農教育。

(中時 )