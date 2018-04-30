謝沛恩是「變色龍加金魚腦」　竟然「忘了有妹妹」

2018年04月30日 19:17 中時 林淑娟

謝沛恩。（VOGUE提供）

謝沛恩。（VOGUE提供）

謝沛恩。（VOGUE提供）

謝沛恩。（VOGUE提供）

謝沛恩日前接受《VOGUE》雜誌專訪，被問如果用動物形容自己，她說應該是「變色龍」，坦言是一個很善變的人，「計畫」完全不在她的字典裡，她覺得當對一件事情有計畫，就會開始產生期待，一旦有預期心理，隨之而來的可能會失落，或是為了要追隨計畫的腳步，反而錯過很多沿途很棒的風景，所以她寧願相信當下的直覺跟感受，「結果不管是好的壞的都要欣然接受，因為這些都是當下的經歷」。

有時她也覺得自己很像「金魚」，因為真的很健忘！最誇張的一次是在拍攝《致 第三者》時，為了融入角色，她把自己跟「謝沛恩」這個人的生活切割開，那段期間，就算下了戲也是把自己關在房間背劇本，直到有一天劉以豪打電話跟她聊天，問到：「Aggie妳妹妹最近還好嗎？」那時她才驚覺：「對耶！我還有個妹妹在美國耶，居然整個忘記了！很誇張吼！」

她一直相信「活在當下」才是最重要的，所以對未來的事情，不想去計畫太多，想嘗試很多不同的東西，想要多看看這個世界，挑戰自己的極限到底在哪。至於已經發生的過去，她也覺得不用浪費太多的精力去檢討，或是懊惱如果當時怎樣就好，過去已經發生的就let it go，享受當下，努力讓每一個片刻都活得精彩才是最重要的。

謝沛恩自曝私下其實有點強迫症，「我很喜歡把東西收得很整齊，摺衣服會堅持自己的方式跟角度，衣櫃裡也要照顏色做分類」，此外，她也很愛丟東西，之前曾看過一本書，裡面提到累積多餘的物品，會讓自己愈來愈有負擔感，她看完後覺得太有道理了，就開始練習丟東西，當告別了某些物品，她果真局的生活輕鬆很多。

(中時 )