香月明美愛足球 戴Hublot世足賽表 怕爸傷心偷偷支持巴西隊

香月明美熱愛足球，曾熬夜看足球病倒住院，戴宇舶表世足賽表。（HUBLOT提供）

友善列印
中時
香月明美戴宇舶表世足賽表，為了怕爸爸傷心偷偷支持巴西隊。（HUBLOT提供）
為世足賽FIFA研發的BIG BANG 2018世足賽智慧表好聰明，進球得分會振動，16萬1000元。（HUBLOT提供）

日本和巴西混血兒香月明美AKEMI出席宇舶表Big Bang世足賽官方腕表發表會，自稱是個超級足球迷，上一屆2014年世足賽她熬夜看了一個月的世足賽，最後還病倒送醫住院。問她會支持那一隊？她一臉神秘地秀出配戴的世足賽表，調到巴西隊的國旗面盤，笑說：「別說出去，否則爸爸會傷心！」

上一屆FIFA世足賽，德國隊以7比1大勝巴西隊的慘烈戰況，迄今仍讓她難以耿耿於懷，「德國隊一直進球，我想我以為看錯了，應該是重播（REPLAY）！」AKEMI笑說：「比賽沒比完，我就關掉電視不想再看下去，太傷心了！」

AKEMI配戴世足賽官方腕表為品牌第一款智慧腕表，由於2018 FIFA世界盃足球賽將在今年夏天於俄國開踢，連續三屆擔任官方時計的宇舶表（HUBLOT）特別研發連線得分線科技（goal-line technology）的智慧腕表，讓裁判做出最準確無誤的判決，並搭配俄國娃娃的表盒。

這款表最特別之處是得分振動功能，球迷可透過足球賽app應用程式得知得分數、紅牌與黃牌的數量、得分球員名字等數據，掌握賽事的最新訊息，當球員踢球進門得分時，腕表就會立即振動。全球限量2018只，5月1日全球同步上市，售價16萬1000元。

(中時 )

謝沛恩是「變色龍加金魚腦」　竟… 張立昂赴紐約不忘盯新戲！和名揚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。