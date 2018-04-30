香月明美愛足球 戴Hublot世足賽表 怕爸傷心偷偷支持巴西隊

2018年04月30日 18:52 中時 陶福媛

香月明美戴宇舶表世足賽表，為了怕爸爸傷心偷偷支持巴西隊。（HUBLOT提供）

為世足賽FIFA研發的BIG BANG 2018世足賽智慧表好聰明，進球得分會振動，16萬1000元。（HUBLOT提供）

日本和巴西混血兒香月明美AKEMI出席宇舶表Big Bang世足賽官方腕表發表會，自稱是個超級足球迷，上一屆2014年世足賽她熬夜看了一個月的世足賽，最後還病倒送醫住院。問她會支持那一隊？她一臉神秘地秀出配戴的世足賽表，調到巴西隊的國旗面盤，笑說：「別說出去，否則爸爸會傷心！」

上一屆FIFA世足賽，德國隊以7比1大勝巴西隊的慘烈戰況，迄今仍讓她難以耿耿於懷，「德國隊一直進球，我想我以為看錯了，應該是重播（REPLAY）！」AKEMI笑說：「比賽沒比完，我就關掉電視不想再看下去，太傷心了！」

AKEMI配戴世足賽官方腕表為品牌第一款智慧腕表，由於2018 FIFA世界盃足球賽將在今年夏天於俄國開踢，連續三屆擔任官方時計的宇舶表（HUBLOT）特別研發連線得分線科技（goal-line technology）的智慧腕表，讓裁判做出最準確無誤的判決，並搭配俄國娃娃的表盒。

這款表最特別之處是得分振動功能，球迷可透過足球賽app應用程式得知得分數、紅牌與黃牌的數量、得分球員名字等數據，掌握賽事的最新訊息，當球員踢球進門得分時，腕表就會立即振動。全球限量2018只，5月1日全球同步上市，售價16萬1000元。

(中時 )