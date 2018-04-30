《榮耀的印記─泰雅文面》紀錄片發表 為全台唯二苗栗唯一國寶獻禮

2018年04月30日 19:31 中時 陳慶居

柯菊蘭唱一段泰雅古調與來賓分享。（陳慶居攝）

地方各界一起為柯菊蘭慶祝母親節，也喚起對泰雅文化的重視。（陳慶居攝）

柯菊蘭是縣內唯一文面國寶，會場有其生動的藝術畫像。（陳慶居攝）

紀綠片發表會拍攝柯菊蘭與簡玉英生活點滴，還有文面文化歷史。（陳慶居翻攝）

苗栗縣泰雅族文面耆老柯菊蘭，是苗栗縣僅存文面國寶，既是重要無形文化資產，更是泰雅文化跨時代的活歷史。縣府花2年時間拍攝《榮耀的印記─泰雅文面》紀錄片，紀錄柯菊蘭與甫於今年初病逝的簡玉英，30日在後山梅園國小發表菁華版，作為母親節最佳獻禮。

縣府文觀局指出，文面泛泰雅族獨特風俗，兼具傳統信仰與生命禮俗的文化，也是部落貞節、成年的標記，英勇勤奮與技藝的表徵。苗栗縣早於1991年時的統計，縣內有86位的文面國寶，然簡玉英今年初病逝後，只剩百歲柯菊蘭，花蓮則有賽德克族97歲的林智妹，都是珍貴無形文化資產，國寶中的國寶。

由於日據時代日本人已沒收貢禁止文面，特有表徵文化薪傳不易，縣府2年前委託人民工藝協會拍攝《榮耀的印記─泰雅文面》紀錄片，拍攝簡玉英與柯菊蘭日常生活和口說歷史，簡驟逝讓團隊感到遺憾。拍攝工作近尾聲，全長有22分鐘。

其中登記1923年出生的柯菊蘭，族人說她晚報戶口5年實際應有百歲，現住泰安梅園村。她說，在日本人禁止文面前夕，擔任部落頭目的外祖父堅持依傳統文面，於是8歲時躺在穀倉文面，但無法文3次因此色澤較淺，她目前由外孫王伯元、外孫媳蔡秀琴照顧。

縣府文化觀光局30日在泰安鄉梅園國小發表《榮耀的印記─泰雅文面》紀錄片，縣長徐耀昌、縣議員黃月娥、潘秋榮、鄉長劉美蘭、縣府文觀局長林彥甫、原民中心主任陳世省等人都一同觀賞影片，見證這段文面歷史文化。

縣府並為柯菊蘭舉辦母親節感恩活動，梅園國小學童除表演精彩的原住民歌謠止，並致贈卡片賀節，縣長徐耀昌也與柯菊蘭切蛋糕、唱生日快樂歌，並致贈一個紅包，祝她母親節快樂，場面溫馨感人。

徐耀昌指出，苗縣泰雅文面國寶不僅是台灣重要的無形文化資產，更是泰雅文化跨時代的活歷史，希望透過紀錄片，見證文面歷史，也藉此喚起原住民族人共同的記憶，讓全民更了解、尊重原民文化，並重視文化資產。

(中時 )