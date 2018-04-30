英國香氛Jo Malone London 再推豔夏花蕾限量系列

2018年04月30日 19:31 中時 吳娮翎

Jo Malone London豔夏花蕾限量系列熱帶番荔枝古龍水，5100元。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London豔夏花蕾限量系列嘉德麗雅蘭香氛身體噴霧，2140元。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London豔夏花蕾限量系列熱帶番荔枝古龍水，2500元。（Jo Malone London提供）

英國香氛Jo Malone London以花卉水果市集洋溢的清甜果香為靈感，推出豔夏花蕾限量系列，萃取翠綠欲滴的南美番荔枝，以及譽有「森林女王」美名的嘉德麗雅蘭為基底，結合經典英國梨清爽氣息，點綴些許百香果花溫暖香氣，打造香甜欲滴的「熱帶番荔枝古龍水」與首款身體香氛「嘉德麗雅蘭香氛身體噴霧」，包裝上，更特別換上薄荷綠與糖果紫的清透瓶身，展現夏日度假感受。

嘉德麗雅蘭香氛身體噴霧是品牌首款香氛身體噴霧，200年前由英國植物學家發現，並譽為「森林女王」的嘉德麗雅蘭，這是Jo Malone London 第一次使用如此獨樹一格的蘭花香調，在豔夏中，帶來全新不同的優雅氣息。藉由獨家香氛萃取技術-頂空科技，讓嘉德麗雅蘭能夠在不經過摘折下，保有在空氣中耀動的清新氣息。

(中時 )