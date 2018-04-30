張立昂赴紐約不忘盯新戲！和名揚世界的「麻吉」約好一起收看

張立昂、葉星辰。（台視）

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張立昂與小自由女神像合照。（取材臉書）
子閎。（台視）
子閎裸上身被葉星辰直擊。（台視）

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》29日播出第三集收視再創新高，全體平均收視1.2、其中25至34歲女性高達2.17。男主角張立昂雖因手錶活動赴紐約出席活動，仍掛心新戲，他在社群媒體貼出和小自由女神像合影，聲稱和「麻吉」約好會鎖定節目播出，也呼籲粉絲記得收看。

張立昂劇中飾演的執行長在工作和生活有極大反差萌，因他在職場上精明能幹，私下愛「拈花惹草」，還是生活白癡。劇中背上級和下屬黑鍋的「超級三明治」葉星辰，本週又有新稱號，就是「男人「老婆」（收藏品）的殺手」，因她不僅將子閎的心愛相機撞落水，也踩壞張立昂的仙人掌，讓兩個男人心痛不已。

第三集收視最高點落在葉星辰在戲中收到撞壞子閎相機的要求賠償單，第二高段是張立昂在照顧仙人掌時接媽媽電話，想起葉星辰說她認真生活、努力工作，犯錯不推卸責任。葉星辰表示：「我覺得筱青很勇敢，如果是我肯定不敢這麼衝，想學習筱青努力工作、認真生活的樣子，如果認為是被誤會，就要鼓起勇氣跟當事人講清楚。」

另外，她在劇中因子閎裸上半身自拍而猛講台語「魔神仔」追打他，讓網友聽了直呼喜歡：「好聽、很親民。」子閎私下也很愛拍照，但他害羞地說：「拍攝時這麼多眼睛看著我，我怕表現不好讓大家失望，但看到這麼好的收視成績，很感謝大家的肯定。」

(中時 )

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