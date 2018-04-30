台中港三井OUTLET PARK急徵才 求才專頁上架

2018年04月30日 19:32 中時 盧金足

台中港三井OUTLET PARK未來將提供逾千名就業機會，並與台中市就業服務處合作，提供招商廠家人才媒合服務。（盧金足翻攝）

日本三井不動產集團斥資25億元，於台中港打造 OUTLET PARK時尚購物娛樂設施，年底即將在台中登場，為全台首座結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂的海港購物設施，目前招商進度逾8成，未來將提供逾千名就業機會，並與台中市就業服務處合作，提供招商廠家人才媒合服務。

台中市勞工局長黃荷婷表示，進駐廠商包含專櫃、餐飲、娛樂設施等計160間店鋪，為因應未來龐大人力需求，三井不動產集團去年底已與台中市就業服務處合作，規劃一系列人才招募方式，更於就業服務處官網專設求才專頁，5月1日勞動節正式上線。

讓求職民眾能一覽進駐廠商求才職缺，亦可手機下載「求職GPS地圖尋職」，即時掌握第一手最新職缺及徵才活動資訊。

台中市就業服務處長傅晶如預告，三井不動產集團將於下半年緊鑼密鼓參與本市舉辦的徵才活動，包含9月中市勞工局年度盛會-「就業嘉年華」及10月「南屯區公所聯合徵才」，於活動中設置「三井招募專區」邀請進駐廠商設攤徵才，歡迎求職民眾踴躍前往參加。

隨著畢業季來臨，大量新鮮人開始求職，勞動部調查指出51.1％青年勞工初次尋職曾遭遇困難，主要原因為「經歷不足」佔30.1％、「不知道自己適合做哪方面工作」佔28.8％。

台中市就業服務處提供許多就業準備措施，如一對一諮詢服務、職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導及職場體驗等客製化服務，歡迎有需求的市民多加利用。

(中時 )