五月天就是狂！演唱會巨型螢幕拿來打手遊

五月天為知名電玩擔任團隊精神大使。（相信音樂提供）

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五月天昨彩排空檔用大螢幕打電玩。（相信音樂提供）

五月天日前受邀擔任電玩代言人，成為2018年《王者榮耀》團隊精神大使，還幫電玩打造主題曲〈I Will Carry You〉；他們今在天津彩排演唱會，阿信分享霸氣用演唱會巨型螢幕打電玩的照片，搞笑發文「有人打傳說螢幕比我們還大嗎？用演唱會的大屏幕就是狂」、「打遊戲打到寫主題曲，也是有點勵志」！

五月天成軍21年兄弟情誼深厚，也常在演唱會後台打電玩，更獲代言電玩邀約，對於此次代言酬勞，所屬唱片公司相信音樂表示：「有簽保密協議，不能說。」 阿信日前在臉書感性發文，將〈I Will Carry You〉獻給所有在人生中、遊戲中、現實中，總惦記著戰友的每個人：「這條漫長的音樂路上，五月天也走過無數的挫敗、瓶頸、難關，我很感謝大家始終有著互相Carry的團隊精神。」

阿信表示：「我的戰友們，你一定認識的：怪獸、瑪莎、石頭、冠佑。我們自己知道，我們沒有最頂尖的天份，但只要五個人一起，往往可以完成我們意想不到的事情。」他將團員先天不同的個性，比喻猶如遊戲裡法師、射手等角色，「於是，這20年間，我們竟然也推倒了不少的高塔，贏得了不少的戰役」。

(中時 )

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