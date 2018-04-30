俄國可能在今年閱兵式展出戰鬥機器人

俄國研發3年的戰鬥機器人烏蘭9型可能會在今年的閱兵式登場。(圖/俄國衛星網)

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中時電子報

俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)表示，今年5月9日在莫斯科舉行的「二戰勝利紀念日與閱兵式」上，將會展出新型先進武器，其中包括多種戰鬥機器人，意味著戰鬥機器的實用化與服役已是時間早晚的問題。

戰爭很無聊(war is boring)報導，紹伊古指出 ，參與此次閱兵的戰鬥機器至少會有烏蘭9型(Uran-9)戰鬥多功能機器人和烏蘭6型(Uran-6)多用途掃雷機器人兩種。另外海盜式短程無人機(Korsar)也會首度登場。

蘇聯時期的年度閱兵是在10月，在解體之後曾停辦了一陣子，然而二戰勝利日遊行又開開在俄羅斯流行起來，成為新的年度盛事。勝利日紀念遊行會展示各種新舊武器，從第二次世界大戰的復古戰車，到最新的武器都有，比如俄軍最新的主戰車T-14，就是在2014年勝利日遊行正式對外發表的。

在過去幾年中，俄羅斯聯邦在開發各種空中、地面和海上的無人機，其中安裝武器的無人戰車被視為「戰鬥機器人」，有多個陸戰武器廠商在製作，烏蘭9型與烏蘭6型是 JSC“766 UPTK”大型載具公司的產品，另外以製作AK步槍聞名的卡拉什尼柯夫公司，也在製作稱為「旅伴」(Soratnik)的無人戰車。據說俄國在敘利亞反恐作戰期間，無人機也有相當廣泛的使用，而烏蘭6型已被確定出現在敘利亞，負責排雷和監視任務。

大家特別關心的是烏蘭9型，因為這輛無人小型戰車 ，很可能是第一種上戰場的戰鬥機器人，預計會在今年或明年開始批量生產，未來也可能出口到採用俄式武器的國家，包括白羅斯、哈薩克、亞美尼亞、阿塞拜然等地。一般認為會在城鎮巷道作戰，或是反恐巡邏中有很多發揮的空間。

(中時電子報)

文章來源：Russia Parades War-‘Bots for the First Time

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