鍾欣凌2寶黏媽咪！大小便抱著上、女兒在門口看她洗戰鬥澡

2018年04月30日 19:08 中時 林淑娟

鍾欣凌與女兒二寶妹。（嬰兒與母親提供）

鍾欣凌生了兔寶和二寶妹2個女兒，平常除了工作外，幾乎一手包辦所有育兒事項，工作也盡量排在下午5點前，親力親為照顧和陪伴2寶貝，所以女兒都非常黏她。她接受《嬰兒與母親》雜誌專訪時透露，人總有三急，每當她想去上廁所時，兔寶就會大哭、尖叫，直到她回來立即秒停。長久下來，鍾欣凌也不忍心，只好抱著兔寶或二寶妹一起去上廁所。

鍾欣凌有潔癖，每天要洗兩次澡，但女兒兔寶黏得緊，因此她常常只能洗戰鬥澡，但如此還是無法滿足兔寶想「黏」著媽咪的想望。於是，鍾欣凌想出妙招，讓兔寶在廁所門口坐推車上，看著媽咪洗澡，她就能安心。當時3歲多的兔寶有一天從幼兒園回來，看到鍾欣凌正在洗澡，用讚歎的口吻說：「媽媽，妳的腿好長！」她心想：「這個沒見過世面的小孩，世界可遼闊的呢！」說雖如此，但對於兔寶對媽咪的評價，她還是感到很滿意。

由於兩個女兒都超黏她，所以鍾欣凌一直無法好好泡澡，因為當她一踏入浴缸，兩寶也會脫衣服跳進來。而老公卻能點蠟燭、滑著手機泡多次澡，讓她崩潰大喊：「How could you！」她苦笑說，那段被兔寶在門口看著洗澡的日子，幾乎只能洗重點部位、流汗的地方就草草結束。

她說，兔寶和二寶妹都是高需求寶寶。有一次，她趕著出門工作，但二寶妹不想離開媽咪，她到1樓坐上計程車，還聽得到二寶妹在4樓的哭聲，讓她在工作和育兒間奔波好累。相對的，孩子們都很愛她，兔寶晚上作惡夢，一定要牽著媽咪的手睡；早上7點多起床，一定會跟媽咪抱抱再去上學，十分窩心。

鍾欣凌笑說，老公陳清河是很能幫忙育兒的好隊友，但只能一次照顧一個小孩，「他同時照顧兩寶不能超過20分鐘，如果超過，會看到三個小孩吵在一起！」常見的情形是，老公抓狂，兩個小孩大哭。

鍾欣凌追求完美的性格，讓家裡十分乾淨，卻也讓她因此每天都非常累。有一天，她睡得正深沉，忽然兔寶拍拍她，原本以為女兒要上廁所，沒想到她卻說：「媽咪，妳打呼可不可以小聲點！我睡不著。」鍾欣凌很抱歉地跟兔寶說：「對不起，我太累了。」打呼聲太大聲，連老公也常在早上5、6點時受不了，跑到外面去睡，她說對不起，而老公體貼說：「沒關係，妳太累了！」但有一天，他語重心長地跟鍾欣凌說：「妳最近打呼聲更上檔次了，境界更高了！」讓她很不好意思。

(中時 )