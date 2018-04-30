軍官癱瘓失婚獨養子 獲頒魔力媽媽

葉展達（左）昔日是空軍軍官，因意外全身癱瘓，父代母職辛苦帶大10歲兒子，獲社會局頒發「魔力媽媽」。（柯宗緯攝）

友善列印
中時
97歲「毅力媽媽」林蔡好（左）是前高雄市副市長林仁益母親，她在丈夫英年早逝後，獨自撫養4名年幼子女成人。（柯宗緯攝）

36歲葉展逢昔是空軍軍官，因公出車禍全身癱，妻子不堪照顧壓力離他而去，留下年幼稚子；他一度封閉自我，但孩子給予他勇氣，父子倆相依為命，真情故事令人動容。今年母親節社會局公布50位美「力」媽媽，葉成為唯一綠葉，獲頒「魔力媽媽」。

10年前，葉展逢才剛面臨升官及孩子即將報到的雙重喜悅，生活堪稱人生勝利組，未料一場車禍，讓他從天堂跌落地獄，全身癱瘓後還失婚，10歲兒柏廣成為他最大後盾，照顧爸爸生活起居，把屎把尿也不喊苦，父子倆相依為命。

葉展逢直說，人生轉了念就不同，「雖然人生不能重來，但可以重新開始」；他投入心橋勵友協會、高雄市脊髓損傷者協會擔任理事，現則經營輪椅輔具事業，鼓舞更多傷友重生。

高齡97歲阿嬤林蔡好的丈夫英年早逝，一個女人家扛家計，下田務農、經營雜貨店，含辛茹苦帶大4個孩子，老三林仁益曾為高雄市副市長、現為金屬中心董事長。她說，長壽秘訣是隨心所欲吃，並保持樂觀的心，唱歌、種菜調劑身心。

印尼籍新移民黃春花丈夫心臟病驟逝，身兼3份工帶大4名孩子，她感謝這些年來，台灣人相當溫暖，鄰居、家扶中心獻暖。來自柬埔寨的徐閤芸育有1子1女，女兒先天發展遲緩，她把握就醫黃金時間陪伴就診、復健。她因精通柬埔寨及越語，於機關擔任通譯人員，樂觀與奉獻精神備受肯定。

(中時 )

教育部拔管 台大宣戰：要提訴… 中小學學生專題寫作比賽 表揚42…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。