成功捐血卻不能用！羅時豐不敢再來一次：怕害到別人

2018年04月30日 19:18 中時 林淑娟

羅時豐率黃露瑤、巫宗翰、程雅晨上街招募熱血。（台視）

羅時豐率黃露瑤、巫宗翰、程雅晨上街招募熱血。（台視）

台視新八點檔大戲《情•份》劇組演員日前抽空參與愛心捐血活動，男主角羅時豐率年輕演員黃露瑤、巫宗翰、程雅晨上街招募熱血，羅時豐分享過去曾經成功捐血，事後卻被通知不能使用的傷心回憶：「曾經捐過一次，後來檢驗後被通知血太濃不能用，怕害到別人，後來就都沒去過了。」

年輕演員們則是躍躍欲試想盡一份心力，巫宗翰透露自己從小就怕打針，大學時期曾熱血夜唱完和好友起鬨去捐血，最後被護士打槍，他特別呼籲：「想要捐血的朋友記得千萬不能喝酒或是熬夜。」一旁的羅時豐聽到表示：「那等等你可以上車去試一下。」自認最近睡眠不足的巫宗翰妙答：「我以為你說等等可以上去睡一下。」

黃露瑤與程雅晨則是體重過輕慘遭打槍，兩人大呼：「好可惜！」被問到會不會因為這樣想要增胖到45公斤，黃露瑤笑說：「等《情•份》拍完應該會增胖，因為會開始大吃大喝！」

《情》劇中飾演大小老婆的柯淑勤與方文琳，為了讓老公羅時豐能公平地對待兩位妻子，共同訂出「永堂條款」約定3人不論做任何事都要一起，也不能虧待任何一方，讓羅時豐在戲中的角色吃足苦頭，常為了伺候、安撫兩位「老婆大人」當夾心餅乾，近期劇情兩人為了社區聯歡晚會表演時常暗中較勁，身為「丈夫」的羅時豐為了讓兩個「老婆」和平共處，假藉受傷之名，成功轉移老婆們的注意力、扭轉局勢，在戲裡大享齊人之福的羅時豐語帶保留表示：「不過下場怎樣要請大家繼續鎖定。」

(中時 )