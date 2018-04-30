中小學學生專題寫作比賽 表揚42隊師生

2018年04月30日 19:33 中時 葉書宏

新北市教育局於大觀國小舉辦「107年北區四城市中小學學生專題寫作比賽決賽暨頒獎典禮」，由副局長蔣偉民頒獎表揚42隊獲獎師生。（葉書宏翻攝）

新北市教育局於大觀國小舉辦「107年北區四城市中小學學生專題寫作比賽決賽暨頒獎典禮」，由副局長蔣偉民頒獎表揚42隊獲獎師生。（葉書宏翻攝）

新北市教育局於大觀國小舉辦「107年北區四城市中小學學生專題寫作比賽決賽暨頒獎典禮」，由副局長蔣偉民頒獎表揚42隊獲獎師生。（葉書宏翻攝）

新北市教育局於大觀國小舉辦「107年北區四城市中小學學生專題寫作比賽決賽暨頒獎典禮」，由副局長蔣偉民頒獎表揚42隊獲獎師生。（葉書宏翻攝）

新北市教育局於大觀國小舉辦「107年北區四城市中小學學生專題寫作比賽決賽暨頒獎典禮」，由副局長蔣偉民頒獎表揚42隊獲獎師生，大觀國小剛啟用的彩虹溜滑梯亦開放參賽師生體驗，實際感受美麗生活、美好行動，現場學生玩得不亦樂乎。

競賽由新北市、台北市、基隆市及桃園市4城市共同合辦，由新北市主辦決賽及頒獎典禮，專題寫作主題為美感教育「美麗生活、美好行動」，是首次以美感教育作為寫作主題。

4城市今年共338隊報名，總計42隊入圍決賽，其中新北市共計12隊，分為國小、國中及高中職三組。

經過各城市自行辦理的初複賽評選，脫穎而出的隊伍都是實力堅強的4城市代表，決賽採現場口試方式評選，考驗著參賽同學的臨場應變及口語表達能力，由專家學者所組成的評審團自42隊決賽隊伍中，評選出專題架構完整且內容充實豐富的特優、優等及佳作隊伍。

參賽隊伍無不發揮巧思，寫作內容包羅萬象，從不同角度深入淺出詮釋美感教育，相信在整個參賽歷程中都獲得了許多難忘回憶。

蔣偉民表示，未來10年就業市場最需要的是具備跨界能力的人才，也是具備STEAM的能力，而新北市推動STEAM教育，除了注重學生於科學、科技、工程及數學概念的發展，也強調藝術的融入，也就是美的欣賞及詮釋，而競賽學生將所觀察到的美，透過科技以自己的方式重新展現，正是此理念的最佳實踐。

(中時 )