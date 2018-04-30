八百壯士陳抗行動 中正一分局傳喚6人到案2人

2018年04月30日 20:02 中時 謝明俊

八百壯士舉辦0425陳抗行動，引發嚴重警民衝突，中正一分局30日傳喚吳斯懷等6人到案，至晚間7時止，只有全國軍公教黨主席黃正忠及0425集會遊行申請人岳德敏到案接受調查，黃正忠聲稱自己並未全程在場，岳德敏表示申請這場集會遊行是王忠義拿他的身分證去申請的，與他無關，警方詢後，徵得2人同意陪同前往台北地檢署向檢察官說明。

中正一分局30日傳喚0425集會陳抗行動相關人員吳斯懷、曹維琪、黃冬輝、黃正忠、王忠義、岳德敏等6人到案說明，其中岳德敏先於下午3時抵達中正一分局偵查隊，黃正忠稍後也場場，黃正忠還在分局大門前召開記者會，並發出新聞稿替自己喊冤。

黃正忠表示自己是莫名其妙的臨時被通知：「是策畫425立法院衝突事件的6位嫌疑人之一」，28日臨時收到通知，30日就要台北接受偵訊，這樣子程序對嗎？有他的暴力證據嗎？全國各大媒體都已經報導了，已經損害他的名譽了！他認為檢警濫用公權力，莫非又是受到高層指示命令，再一次抹黑栽贓給他！

黃正忠發表完意見，隨後進入偵查隊接受警方詢問，黃正忠表示自己當天曾在指揮車上安撫群眾情緒，衝突爆發後，他已離開現場，並不知道現場發生什麼事。至於岳德敏則否認這場集會遊行是由他親自申請的，是王忠義拿了他的身分證向中正一分局申請報備。

警方偵詢後，詢問兩人是否願意到北檢向檢察官說明，兩人一度拒絕，但經警方曉以大義後，兩人才同意赴北檢，由檢察官召開臨時偵查庭複訊。

(中時 )