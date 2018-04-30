拔管後 蔡詩萍向學姊小英喊話：太不像台大傑出校友了！

蔡詩萍(左圖)向學姊小英(右圖)喊話：太不像台大傑出校友了！(本報系資料照片)

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中時電子報
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教部強勢「拔管」後，作家蔡詩萍今在臉書向學姊小英總統喊話，「拔管」後只回應一句空話，所謂「『尊重』教育部『專業』決定」，這真是一句鳥話，說真的，這擔當，也太不像台大傑出校友了！

蔡詩萍表示，歷史是弔詭的！當民進黨全面第二次全面執政，且是完全執政之際，當蔡英文總統一再說要「謙卑」，要「再謙卑」之後，但所看到的是，完完全全是反其道而行，傲慢再傲慢！什麼是權力的傲慢？就是自認自己是對的，而且有權力當護身符，正因為權力是護身符，所以超越了制度，超越了程序，超越了多元自主的尊重。

蔡詩萍指出，管中閔適不適任台大校長，若最終成為民進黨全面執政下的政治事件，會讓他聯想到殷海光事件，1966年，威權國民黨全面壟罩的年代，黨、特務、教育部，聯手「打壓」了一位台大哲學系教授，讓他教不了書，寫不了文章，出書則被禁售，最終讓台大蒙塵。

歷史是弔詭的！當年一心一意反對威權國民黨的民進黨，在完全執政後，竟也在全面圍剿管中閔，也不知不覺，把權力之手伸進台大，干擾自主，篡奪自治的傲慢。而最終高潮戲，是拔掉他「準校長的資格」！歷史，會記下這一筆的。

蔡詩萍也向學姊小英喊話，所謂「『尊重』教育部『專業』決定」，這真是一句鳥話，尤其出自黨政大權一把抓的總統之口。沸沸揚揚的「卡管」鬧這麼久，鬧掉一位教育部長，總統竟感像置身事外，事後只回應一句空話，說真的，這擔當，太不像台大的傑出校友了！

不管是真的不作為，還是其實暗暗主導事件整個始末，歷史將極為詭異的，把蔡英文推向了她一定不以為然的昔日蔣介石位置上，只因為她也讓政治權力黑手，伸進台大校園！

(中時電子報)

文章來源：蔡詩萍臉書

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