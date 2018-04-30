騙稱「做愛」就是抽脂減肥 女大生遭誆上床

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時
、中時電子報/

苗栗縣47歲杜姓男子，在臉書認識輕度智能障礙的21歲科技大學女學生，獲知女大生自認太胖，竟騙她性交誑說是在幫她「抽脂」，還拍裸照，女大生未依要求每週「抽脂」一次，杜男威脅將裸照寄給她媽媽，說她在外援交，藉此涉再性侵2次。台中高分院依趁機性交等罪判處徒刑杜男徒刑9年6月，全案仍可上訴。

判決書指出，杜男於104年3、4月間在臉書認識女大生，曾多次邀她外出吃飯，女大生罹患輕度智能障礙，語文表達及理解能力都較同齡者落後，且患有情感疾患，領有身心障礙證明。

心智缺陷的女大生，自認為太胖，肚子裡都是大便與毒素，並將此事告訴杜男，杜男說要幫她「抽脂」，於同年5月底晚間載女大生到他的租住處性侵，並拍裸照，並以每次新台幣1千元代價，邀約她每周性交「抽脂」1次。

因女大生未依要求每周「抽脂」一次，杜男竟傳送裸照給女大生，恫嚇要將裸照寄給她母親，並說她從事援交，女大生擔心被母親責罵，杜男逼迫她在同年6月間兩度在租屋處強制性交。事後，女大生不願再與杜男發生性交，杜男再度威脅要聯繫她母親，並追討款項，女大生才向學校輔導老師求援，揭露此事。

杜男坦承與女大生性交，但都是合意，他不知道女大生有身心障礙，並否認傳裸照威脅女大生，因本來約好每星期要做一次，結果女大生爽約，因為他很不高興才以LINE傳送裸照，並加上氣憤言詞。

一審認定杜男不知女大生輕度智能障礙，依強制性交罪輕判他徒刑4年6月。檢方不服上訴，台中高分院認為杜男以「抽脂」騙女大生性交，顯然得知她沒有辨識能力，加上，杜男坦承第一次性交時，有看到女大生吃精神藥物。台中高分院依乘機性交、加重強制性交等罪改判杜男9年6月徒刑。

(中時 )

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