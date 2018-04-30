促進郵輪市場 港務公司與韓國釜山郵輪簽備忘錄

台灣港務公司與釜山國際郵輪研究所簽署合作交流備忘錄。（港務公司提供）

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韓國釜山國際郵輪研究所今天在釜山舉行「釜山國際郵輪論壇」，論壇主題設定為「東北亞地區聯合與郵輪樞紐港-釜山」，台灣港務公司總經理郭添貴受邀參加，以「港口與城市的發展連動」講題擔任大會專題演講講者。港務公司更與釜山國際郵輪研究所簽署合作交流備忘錄(MOU)，希望透過共同合作擴大整體港口郵輪發展。

郭添貴在演講中，以高雄港市長久以來的發展歷史與兩者之間的緊密互動，具體地引導出港灣城市特有的發展方式，並介紹台灣7大國際商港與在地城市所共同勾勒的未來願景，為現場貴賓留下深刻印象。

此外，港務公司此行更與釜山國際郵輪研究所簽署合作交流備忘錄(MOU)。釜山為韓國第二大城市，也是韓國最大的國際商港、世界排名第六的貨櫃港。近年來，亞洲郵輪市場夯，看好台灣亞洲第二大郵輪客源市場的實力，及港市發展的成功案例，特別邀請參加「釜山國際郵輪論壇」分享台灣經驗。

為加強與台灣港口的郵輪業務、貿易活動及航運合作，釜山國際郵輪研究所也邀請與台灣港務公司簽訂合作交流備忘錄，希望透過共同合作擴大整體港口郵輪發展。

台灣港務公司表示，簽署MOU 是台灣港群與韓國釜山港共同合作的開始，希望雙方能夠充分發揮彼此在郵輪業務上的經驗、技術、資源、客戶等優勢，落實簽署內容，加強業務交流與資訊溝通，達成互惠雙贏目標。

(中時 )

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