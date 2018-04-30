烏克蘭版《我不是潘金蓮》 俄女星全片僅開口20多次

2018年04月30日 20:03 中時 潘鈺楨

薇希莉娜馬可黛絲娃獲譽最完美選角。（海鵬提供）

俄羅斯女星薇希莉娜馬可黛絲娃（Vasilina Makovtseva）最近在坎城影展競賽片《殘酷的溫柔》（A Gentle Creature）飾演一名意志堅定的尋夫女子，卻命運坎坷到了極點，不僅寄包裹給丈夫被退件，探監還遭官僚惡意刁難，更被一群男人點名要她賣身救夫，受盡屈辱程度難以想像。有趣的是，出身國家戲劇學院的她，片中雖維持一貫優雅，導演瑟蓋洛茲尼察（Sergei Loznitsa）卻要她從頭到尾板著一張臉演出，不能做出任何表情，挑戰演技最高境界。馬可黛絲娃只好全靠眼神及細微的肌肉抽動、來傳達情緒，反而更精準傳達出女性受盡委屈、滿腹苦水的心境，被媒體譽為最完美的選角。

《殘酷的溫柔》被國際媒體形容為「烏克蘭版《我不是潘金蓮》」。出生於西伯利亞的馬可黛絲娃，是俄羅斯國家戲劇學院高材生，畢業即獲母校聘任為講師。她在片長兩小時多的《殘酷的溫柔》極度壓抑，僅開口說話20多次，冷眼旁觀這個充斥暴虐粗魯的國家體制。導演瑟蓋洛茲尼察借她展現俄羅斯女性外剛內柔的個性，即使面對態度惡劣的官員、陰狠刁難的獄卒、冷酷旁觀的民眾，她依然毫不退縮、堅持找出丈夫失蹤真相，將這名與命運搏鬥的堅毅女性詮釋得入木三分。電影去年在坎城影展首映後獲譽為「最完美的選角」。

俄國女星薇希莉娜馬可黛絲娃在新片《殘酷的溫柔》中受到百般刁難《殘酷的溫柔》劇情描述一名女子收到從丈夫獄中退回、寫著「查無此人」的包裹，因為不清楚是丈夫出了意外？抑或自己遭到遺棄，決定千里迢迢展開探監之旅、一探究竟。氣質出眾的馬可黛絲娃，坦承演出該片受盡屈辱，片中一場她去探監的戲，幾乎讓她難以忍受，還差點當場動怒。那是無故刁難的獄卒，以檢查的名義、用尖刃破壞她帶給丈夫的肥皂及牙膏，因為還能用她都一一忍下；不料當一雙名牌鞋被撕得粉碎、連鞋底都被掀起時，馬可黛絲娃整張臉頓時鐵青，雙眼滿是怒火，她事後坦承當時「氣得差點要發飆了」。

不僅如此，片中最讓馬可黛絲娃感到難堪的是，是她借宿「監獄之城」時，竟使久未聞肉香的男人們趨之若鶩，不斷誘惑她下海賣身。更跨張的是，她還因此引發全城女人忌妒，當她是人盡可夫的妓女、還沿街辱罵她。但馬可黛絲娃卻表示，最困難的挑戰其實是導演的苛刻要求。因為這位烏克蘭名導反其道而行，竟要求她片中喜怒哀樂皆不得形於色。幸好她也不是省油的燈，不僅以眼神精準傳達情緒，更藉臉部肌肉的細微抽動，生動詮釋出該角色內在的洶湧情緒，讓導演讚不絕口。《殘酷的溫柔》連獲邀慕尼黑、釜山、洛杉磯影展放映，並榮獲亞太屏幕獎最佳影片提名，電影將於5月4日在台上映。

(中時 )