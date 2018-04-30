勞動部模範勞工表揚 旺旺中時集團俞聖行獲獎

中視資深攝影俞聖行（左）獲選今年度「模範勞工」，其夫人中視主播黃晴（右）與有榮焉！（廖德修攝）

友善列印
中時

為慶祝五一勞動節，勞動部今天舉行全國模範勞工表揚典禮，由行政院長賴清德逐一頒發獎座。旺旺中時集團旗下的中視公司資深攝影俞聖行是唯一入選的媒體工作者，他表示，在工作崗位兢兢業業24年，用攝影機記錄許多新聞事件，獲選模範勞工讓他覺得非常榮耀，當然責任也更重了。

回憶新聞工作的點點滴滴，俞聖行不禁眉飛色舞！1995年他隨當時的行政院長連戰訪問捷克，當時雖只有老三台，新聞競爭卻非常激烈。某日連戰到一所大學演講，僅中視與中央社跟到，由於是非公開行程，校方不允媒體進入；俞聖行謊稱是隨行攝影官，但穿著又太休閒，幸好靈機一動，與中央社記者互換衣褲，才能入內拍攝獨家畫面。

還有1994年11月間，東吳大學校長章孝慈在北京訪問時腦溢血昏迷，其胞兄、時任僑委會委員長章孝嚴前往探視後，突然轉往桂林祭掃其母章亞若的墳墓。俞聖行和同事獲悉後設法擠上同一班機，上去後才發現補到最後兩個機位，當然接下來又是獨家新聞。

此外，像是九二一大地震、大園空難、澎湖空難等災難新聞，俞聖行幾乎也是無役不與。但看過這麼多悲慘的畫面，即使新聞歸新聞，他也常覺得於心不忍，並祈求天佑台灣，讓大家都能過著平安的日子。

俞聖行又說，如今媒體環境雖不如前，但很感謝公司和集團仍願提供充足資源，改善工作環境，讓勞資關係更加和諧。目前他是《六十分鐘》節目製作團隊成員，一定會全力以赴，拍攝更好的畫面。

俞聖行的太太黃晴也在中視服務，擔任主播，兩人堪稱夫唱婦隨。

(中時 )

促進郵輪市場 港務公司與韓國釜… 全聯奧利佛換購 倒數十天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。