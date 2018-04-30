勞動部模範勞工表揚 旺旺中時集團俞聖行獲獎

2018年04月30日 20:31 中時 廖德修

為慶祝五一勞動節，勞動部今天舉行全國模範勞工表揚典禮，由行政院長賴清德逐一頒發獎座。旺旺中時集團旗下的中視公司資深攝影俞聖行是唯一入選的媒體工作者，他表示，在工作崗位兢兢業業24年，用攝影機記錄許多新聞事件，獲選模範勞工讓他覺得非常榮耀，當然責任也更重了。

回憶新聞工作的點點滴滴，俞聖行不禁眉飛色舞！1995年他隨當時的行政院長連戰訪問捷克，當時雖只有老三台，新聞競爭卻非常激烈。某日連戰到一所大學演講，僅中視與中央社跟到，由於是非公開行程，校方不允媒體進入；俞聖行謊稱是隨行攝影官，但穿著又太休閒，幸好靈機一動，與中央社記者互換衣褲，才能入內拍攝獨家畫面。

還有1994年11月間，東吳大學校長章孝慈在北京訪問時腦溢血昏迷，其胞兄、時任僑委會委員長章孝嚴前往探視後，突然轉往桂林祭掃其母章亞若的墳墓。俞聖行和同事獲悉後設法擠上同一班機，上去後才發現補到最後兩個機位，當然接下來又是獨家新聞。

此外，像是九二一大地震、大園空難、澎湖空難等災難新聞，俞聖行幾乎也是無役不與。但看過這麼多悲慘的畫面，即使新聞歸新聞，他也常覺得於心不忍，並祈求天佑台灣，讓大家都能過著平安的日子。

俞聖行又說，如今媒體環境雖不如前，但很感謝公司和集團仍願提供充足資源，改善工作環境，讓勞資關係更加和諧。目前他是《六十分鐘》節目製作團隊成員，一定會全力以赴，拍攝更好的畫面。

俞聖行的太太黃晴也在中視服務，擔任主播，兩人堪稱夫唱婦隨。

(中時 )