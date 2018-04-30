跟亞曼達賽佛瑞拍床戲 克里夫歐文嫌太多險辭演

克里夫歐文（上）與亞曼達賽佛瑞有許多親密戲。（海樂提供）

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亞曼達賽佛瑞突破尺度演出，克里夫歐文看完劇本差點因性愛鏡頭過多辭演的電影《視界戰》 ，因內有許多情色畫面過度衝擊視覺，初審級別為限制級，片商目前爭取二次審查，希望能以輔導級過關。

《視界戰》在拍攝上採用許多POV第一人稱視覺，觀眾在欣賞電影時更能身歷其境。女主角亞曼達賽佛瑞不惜全裸上陣，男主角克里夫歐文則說：「收到導演邀約時，看了大綱就覺得十分有趣，但沒想到看完劇本後發現男主角性愛鏡頭很多，一度想要辭演。」飾演應召女郎的模特兒艾莉森表示：「由於自己飾演的應召女子，大概只有10場戲，但都是床戲！而且都是使用POV攝影角度在拍攝，害她以為是不是被騙來演色情片！」

《視界戰》導演安德魯尼可的靈感創作來源，主要來自新聞「史諾登事件」與「破解維基百科」。在科技日新月異的現代，生活早已離不開手機，但政府以維護和平之名，監控全民的一舉一動，削弱個人的隱私權，此情況在未來只會更加嚴重。

電影中的出現許多情色畫面，導演聲明：「主要想透過情色裸露，如此直接強烈的印象，讓觀眾能有所衝擊。政府的監控，是連我們的身體都一起監視了！」因此寫下這個故事劇本，希望民眾也能慢慢覺醒捍衛自己的權利。

《視界戰》故事背景設定在，沒有隱私的未來世界，每個人的視覺都直接傳輸到雲端記錄儲存，以降低犯罪案件。在首都發生一連串謀殺懸案，探員薩拉發現一名神秘女子，她沒有身份記錄，完全推翻社會現有制度，他必須在下個受害者出現前，將神祕女子逮捕。電影5月4日在台上映。

(中時 )

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