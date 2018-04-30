全聯奧利佛換購 倒數十天

2018年04月30日 20:29 工商 劉馥瑜

Jamie Oliver可拆式料理剪刀圖／業者提供

Jamie Oliver中式片刀＋磨刀棒。圖／業者提供

全聯今（30）宣布，Jamie Oliver專業廚具換購活動進入倒數10天，目前總換購量已超過70萬件，大幅超越前幾年刀具及鍋具活動，換購表現亮眼為之前雙人牌刀具活動同期的2倍，也連帶帶動整體業績成長超過至少1成。

全聯統計，此檔換購商品，以實用的可拆式料理剪刀最受消費者青睞，其次為專為亞洲人開發設計的中式片刀。另外全球首發的Jamie Oliver果汁調理機，是全聯首次嘗試小家電換購，一次擁有玻璃壺及隨行杯，堪稱CP值最高，至今已換出近16萬台、大幅超越活動前預估的數量，總兌換量可望超過之前WMF快易鍋。

全聯表示，目前選擇換購果汁調理機的消費者可能需要等待較長的時間，但全聯已協調廠商加緊趕工，將盡速將商品送到台灣供消費者領貨。

此外，Jamie Oliver非常重視這次與全聯福利中心的合作，還特別錄製影片（https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2007489295988373&id=134004310003557）祝福全聯20歲生日快樂，並藉由影片與大家分享他的飲食主張、強調與心愛的人一起下廚其實料理一點都不複雜，他也期待親自設計的廚具可以讓下廚像遊戲般快速、好玩又簡單，並不忘提醒大家把握最後機會，5/10前快來全聯把Jamie Oliver帶回家。

(工商 )