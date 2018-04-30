台北信義美食新提案！純粹法、泰血液交織出「Thaï.J」餐酒館

寬敞室內空間設計搭配泰國輕柔音樂，舒適度滿分。（徐力剛攝）

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店內擺放多種類時令鮮花營造優雅氛圍，深受女性族群喜愛。（徐力剛攝）
Thaï.J-ATT台北店使用鮮花裝飾，打造城市空中花園。（徐力剛攝）
紫色高腳沙發椅散發貴族般高貴感。（徐力剛攝）
招牌「泰式米沙拉」雙色米飯設計，成為時下網紅拍照必點小物，售價380元／道。（徐力剛攝）
「泰式打拋豬」香辣帶勁打拋豬混合酥炸打拋葉享用，售價280元／道。（徐力剛攝）
「紅咖哩燉鴨」風味清香醇厚，售價380元／道。（徐力剛攝）
前菜「泰北豬肉末沙拉」口感清爽無負擔，售價280元／道。（徐力剛攝）
美味湯品首選「冬蔭酸辣海鮮湯」，售價380元／道。（徐力剛攝）
「綜合炸物拼盤」內含清邁炸春捲、香蘭葉炸雞、金錢蝦餅及清邁辣香腸，售價480元／道。（徐力剛攝）
調酒「香水」味覺、視覺雙重滿足，售價400元／杯。（徐力剛攝）

坐落台北信義Att4fun頂樓「Thaï.J」餐酒館，白天是浪漫空中花園，夜間搖身一變成為時尚小酒館，秉持「慢時尚」、「美學入饌」2大精神，店內種植大量花卉、鹿角蕨，搭配水晶燈吊飾，巧妙融合法、泰雙重風格，優雅且時尚調性充斥在血液中，成為時下網紅打卡聚集地。

走入Thaï.J-ATT台北店，輕快泰國流行歌謠在耳邊響起，各式花卉繽紛色彩映入眼簾，讓人耳目一新，寬敞的室內空間可容納50席座位，仿舊古典躺椅搭配鳥籠型燈飾設計，混合法國典雅與泰國前衛設計風格，創造個人專屬伊甸園。

Thaï.J首間台中門市成立於2016年，母公司為知名服飾品牌JETEZO，擁有30年服裝經驗的創辦人邱碧森，鍾情於對服裝及時尚熱愛，首度跨入餐飲產業成立餐酒館「Thaï.J」即大獲好評。邱碧森分享，現代社會步調快速，時間成為奢侈的享受，秉持「將時尚帶入生活，將衣食變得時尚」精神，來到Thaï.J享受靜謐環境，在不被打擾空間中細細品味生活美好，透過道地泰北料理慰勞辛勞自我。

泰國每逢重要節慶或有貴賓來訪，會準備特色「泰式米沙拉」，米飯中加入蝶豆花、火龍果創造鮮豔色澤，搭配香茅、葡萄柚、蝦粉、檸檬絲、肉鬆等佐料調味，賓客可自行混合體驗製作快感，長條狀泰國米混合爆漿葡萄柚果肉及肉鬆，多層次口感令人驚艷;「泰北豬肉末沙拉」將豬肉混合泰國香菜、薄荷葉、檸檬葉，建議與小黃瓜、紅蘿蔔條一同品嘗，清爽豬肉末與爽脆生菜交織出全新風味，喚醒沈睡味蕾。

說到泰國料理，首先想到就是「冬蔭酸辣海鮮湯」，以鮮蝦、魚肉、中卷及香菇為食材，加入香茅草、檸檬葉燉煮，橘紅色湯底融合多種食材精華，令人一口接一口停不下來;微辣口感「泰式打拋豬」則嚴選肥瘦適中豬肉末下鍋拌炒，佐以酥炸打拋葉，豬肉特有油脂中和泰式辣椒嗆辣感，清脆不膩打拋葉香氣繚繞舌尖，有畫龍點睛之效。

另道「紅咖哩燉鴨」延續泰北傳統風味，加入鳳梨、小番茄與葡萄調味，初嚐咖哩風味濃郁，尾韻帶有淡淡果香，粉色鴨胸軟嫩不柴十分下飯。酒足飯飽後，不可錯過特製調酒「香水」，上桌時服務人員先開玻璃罩，木質調煙霧香氣直衝腦門，淡粉色酒體風味醇厚，順著喉嚨一飲而下，果香混雜玫瑰特有香氣久久不散，深受女性粉絲喜愛。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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