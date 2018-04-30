聲援管爺 中市藍營議員臉書貼「學術自由」黃絲帶

2018年04月30日 20:25 中時 陳世宗

台中市議會國民黨團30日舉行「力挺學術自由、捍衛民主價值」記者會，黨團成員手持臉書上加上黃絲帶特效框的照片，力陳校園自治乃是普世價值，民進黨政府不應該插手大學校長遴選、更不應該昧於事實與法律踐踏教育。

台大畢業的市議員劉士州說，身為台大人看到管中閔被蹂躪、羞辱，非常痛心，前台大校長傅斯年一直倡導學術自由，這是普世價值；但蔡英文政府上台後不斷把政治力量介人學術領域，前任教育部長潘文忠算有良心，因為「卡管」卡不下去，只好自己請辭，新部長上來，做賊的喊捉賊，這樣的政府令人痛心。

黃馨慧表示，教育部駁回管中閔人事案，引發全國百姓譁然，台大學生不滿教育部強拔、發起綁黃絲帶聲援管中閔，台北市長柯文哲更說「不清楚是哪個白癡決定的」，市長在台大就學時、倡議高喊要「學術自由」和「校園自治」，如今換位子就換了腦袋？

黃馨慧說，政治，不應該是顏色對了，就可以肆無忌憚、橫行霸道；年輕人不該成為執政者的提款機；執政者的貪得無厭，更不應該成為台灣價值！在今年底，呼籲全民都睜大眼睛、嚴格檢驗完全執政成績單。

林佳龍說，任何政府官員所做的決定都要依據法令，如果違法也是無效，教育部依據法令的解釋做出決定，就是要負責，也要受檢驗；他認為大學的自主，應該給予最大的校園民主空間，在理念上他也是長期在推動。

林佳龍指出，在這件個案（拔管）上是有爭論的，身為台大人，他相信台大人的智慧，等這件事充分的揭露資訊之時，台大應會有最妥善的決定，應該給他們（台大師生）一點空間，由台大的師生一起來討論此事。

(中時 )