宇宙人慶功竟獲「1年份紙內褲」 小玉豪捐1萬歐元坐頭等艙

2018年04月30日 20:19 中時 尤嬿妮

宇宙人在慶功宴上開心玩夾娃娃機。（蘇蔓攝）

宇宙人在慶功宴上開心玩夾娃娃機。（蘇蔓攝）

宇宙人昨在台北國際會議中心舉辦「我們的探險計畫」演唱會，滿場3000名歌迷狂歡一夜，終場連喊10分鐘安可不肯離去，宇宙人再次出場圓滿落幕；會後慶功宴上，小玉、阿奎、方Q宣布此套巡演已排定16城市，且明年唱進台北小巨蛋，方Q表示：「本來對於明年攻蛋很緊張，但聽到現場歌迷叫聲相當大，讓我們非常有信心、非常感動！」

對於即將挑戰萬人舞台，小玉坦言壓力大，方Ｑ則說：「小巨蛋是一直以來的目標，這次可以這麼快攻蛋，公司很有信心，我們會以這個目標前進，不會讓大家失望，小巨蛋見。」

慶功宴上，唱片公司為他們巡演做準備，搬出夾娃娃機，要他們靠自己的手氣抽出國禮，小玉率先抽中大禮「1萬歐元」，阿奎則是抽到實用的B群，輪到方Q時，一開始總夾到B群，最後夾到1年份「紙內褲塔」，他大喊可惜：「想抽到頭等艙機票！」沒想到小玉霸氣說：「沒關係，我將一萬歐元捐出，所有團員一起坐頭等艙跑巡迴。」

「我們的探險計劃」巡演接下來將於坎城、巴黎、香港、高雄、台中、新加坡、馬來西亞、大阪、東京及大陸各地開唱，預計3個月內跑遍16城市，相關訊息可至宇宙人及相信音樂facebook官方粉絲專頁查詢。

(中時 )