川普提議 板門店停戰村舉行川金會

2018年04月30日 20:41 中時 楊明暐 、 江靜玲

(21:45更新內文)美國總統川普30日提議在南北韓邊界的板門店停戰村舉行川金會。川普在推特上發文稱：「許多國家正被列為會議舉行的地點，但在南北韓邊界上的和平之家／自由之家，是否會比第三方國家更具代表性、重要性和恆久性？只是問問！」

美國總統川普今天建議位於南北韓邊境的板門店「休戰村」為「川金會」地點。

川普透過堆文指出，他與北韓領袖金正恩的會晤的考慮地點有「數個國家」。但位於南北韓邊境的和平之家／自由之家，是否是比第三國更具代表性、重要性和持久的地點呢？

儘管川普在推文最後說，「只是詢問!」但川普自己提出這樣的建議，依然引起矚目和揣測。

此前，華府有專家分析，「川金會」地點極可能在平壤或朝鮮半島內舉行，如此除更具象徵意義外，亦可為川普、金正恩等人爭取諾貝爾和平獎增加希望。

南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩4月27日在板門店南韓一側的「和平之家」舉行峰會，會後並簽署《板門店宣言》，確認透過「完全棄核」實現半島無核化共同目標，並爭取在今年內宣布「終戰」，矢言朝鮮半島將不再發生戰爭，迎來新的和平時代。

川普28日在密西根一場選舉造勢活動上宣稱，他和金正恩會在接下來3到4周內會面，這是一次重要的會面，事關朝鮮半島無核化。但他表示將看看會面進行的如何，「要是不管用，我會走人。」

美朝峰會（川金會）舉行的時間和地點迄未公布，最近一陣子媒體對川普和金正恩會在哪裡見面有諸多揣測，包括新加坡、蒙古首都烏蘭巴托，甚至俄羅斯遠東港市海參崴。

位於兩韓之間非軍事區（DMZ）的板門店，因1953年7月27日在此簽定韓戰停戰協定而聞名於世，曾與柏林圍牆一起，被視為冷戰時期的象徵。在板門店南韓一側，有和平之家、自由之家，北韓一側則有板門閣、統一閣等大型建築。

(中時 )