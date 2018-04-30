營建署統計：台北要買房 得15年不吃不喝

2018年04月30日 21:07 中時 張理國

內政部營建署發布106年度第4季房價負擔能力指標統計成果，其中全國房價所得比為9.16倍，也就是說平均要9.16年不吃不喝，才能買到房子。六都中房價所得比還是以台北市最高，為14.99，等於要15年不吃不喝才能買房，台北居仍然大不易。

「房價所得比」代表民眾要花多少年可支配所得，才能買到一戶住宅的數值。營建署公布最新房價負擔能力指標統計成果，去年第四季全房價所得比，較上季(9.22倍)些微減少0.06倍，較去年同季(9.32倍)小幅減少0.16倍。

六都房價所得比換算購屋能力的年限，台北市房價所得比雖略為降低0.14，但仍需要14.99年才能買得起房子、新北市房價所得比上升0.14，買屋更困難，需要12.71年、桃園市降低0.08，購屋需要8.14年、台中市上升0.18，購屋需9.61年、台南市上千0.23，購屋需要7.57年、高雄市下降0.1，購屋需要8.22年，整體而言，六都購屋困難度起伏互見，但雙北購屋還是得13年以上不吃不喝。

營建署表示，房價負擔能力的貸款負擔率，比例愈大表示房價負擔能力愈低，負擔率低於30%為可合理負擔，大於等於50%則是負擔能力過低，房價負擔能力共可區分為可合理負擔、略低、偏低及過低四種等級。

營建署說，本季全國房價負擔率37.58%，維持於負擔能力略低等級，其中，貸款負擔率較上季(37.84%)些微減少0.26個百分點，較去年同季(38.34%)些微減少0.76個百分點。

以雙北而論，新北市貸款負擔率為52.19%，較上季些微增加0.98個百分點，新北市房價負擔能力些微降低。台北市貸款負擔率為61.52%，較上季些微減少0.56個百分點，較去年同季些微減少0.97個百分點，台北市房價負擔能力些微提升。

在各縣市中，台東縣、屏東縣、嘉義市、基隆市、嘉義縣等5個縣市的房價負擔能力為可合理負擔等級；台中市、彰化縣、新竹縣、高雄市、新竹市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、苗栗縣、台南市、雲林縣等12個縣市房價負擔能力屬略低等級；新北市與台北市之房價負擔能力屬過低等級。

(中時 )