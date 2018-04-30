車禍同學八個走四個 女高音林慈音為生命好好活

2018年04月30日 21:08 中時 趙靜瑜

女高音林慈音是台灣中生代最活躍的女高音之一，唱遍各大交響樂團歌劇，也接唱許多民間自製歌劇，下周她也將首度開講《歌劇中的動物明星》，挑戰自己在舞台表現的各種可能性。但其實她學生時代原本是個愛玩愛熱鬧的人，直到專五那年發生了一場驚天動地的車禍，八人走了四個，她最後一刻獲救，從此改變了自己的人生態度。

「我有絕對音感，從小又在教會唱詩班，歌唱對我來說根本不難，考上國立藝專之後，我玩得很兇，考試前再開始準備考試都可以高分過關。」林慈音說，就在專五那年，同班同學最要好的八人騙家人坐火車，其實是開著休旅車去南橫玩，就在一個轉彎來不急煞車，全車翻滾跌落300公尺深的山谷，四人當場死亡，她最後一個獲救。

「我當時因為吃了過敏藥，很想睡，正好一位同學會暈車，我就把我副駕駛座的位置換給她，自己去坐最後一排中間。」就在出車禍之時，林慈音持續昏睡，但也因為昏睡，她沒有試圖抵抗，任由車子激烈翻滾，最後她滑到第二排座位底下，是當時生還者當中傷得最重的那一個。

林慈音說，當時不但腦震盪，腹肌充血，右腳骨折，裝鋼釘固定再生，「被黑鷹中隊用直升機吊掛起來送醫，我沒有知覺，在加護病房躺了四天，臉完全撞到腫，住了一個月才出院。」林慈音說，這件事給她很大的打擊，「走的同學都非常努力，非常用功，我想我應該在聲樂這個天賦更加努力，不敢說我為這些同學多活一些，是因為知道了生命很短，不好好做一點事情，人生說沒了就沒了，這是上帝再一次給我機會。」

六年級生林慈音出生台北，從小就學鋼琴，曾經獲得台北市國中愛國歌曲比賽中冠軍，考取國立藝專音樂科。1992年以聲樂第一名畢業於國立藝專。出事之後隔年，林慈音就決定赴英國念書，「我非常認真念書，都拿獎學金。」林慈音拿到英國皇家音樂院攻讀四年大學音樂學士(BMus)，倫敦大學音樂學士學位及特優演唱文憑(Diploma of postgraduate performance with Distinction) 後返國，活躍於台灣聲樂圈。

第一次做解說音樂會，林慈音非常緊張，但是講的是她自己非常喜歡的歌劇選曲，用動物來切入。家裡養過無數小動物，林慈音說這次介紹的都不是大家耳熟能詳的歌劇，但都非常好聽，「像捷克作曲家楊納傑克的歌劇《狡猾的小狐狸》，在講一個生命的輪迴。拉威爾《頑童與魔法》歌劇中有一段黑貓跟白貓的對唱，非常魔幻，將由羅俊穎跟翁若珮對唱。」

林慈音也將介紹作曲家史特拉汶斯基的歌劇《夜鶯》，「這故事是在講有一隻夜鶯唱歌非常好聽，國王就把夜鶯抓來；後來國王又有了新玩具機器夜鶯，就忘了夜鶯，「國王後來生了重病，夜鶯知道了，就到國王身旁唱歌，國王的病就好了，這段輕抒情女高音是我主唱。」音樂會將於5月5日舉行，地點在台北國家演奏廳。

(中時 )