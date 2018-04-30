4天搭一次飛機10天去一個城市 上海民警工作羨煞網友

2018年04月30日 21:26 旺報 李鋅銅

「五一勞動節」是世界上80多個國家的全國性節日。許多勞動者可以在忙碌之餘好好休息一天，但上海的一位公安在手機上曬出自己平日的「勞動成果」──平均每4天一次飛行、每10天到一個城市「打卡」，羨煞無數勞動朋友。還有網友說「我們來換工作」。

在大陸公安的工作中，一直都有一種特殊的「勞動模式」，不限時間、不限地點、不限交通工具。「勞動目標」一般是：查案、取證、抓捕。沒錯，就是出差。最近在網路上就有一名上海的一線辦案民警秀出自己過去一年裡的「勞動成果」。內容是：平均每4天一次飛行、每10天到一個城市「打卡」、每3天跑一個銀行網點查證。每天平均移動274公里，相當於每天往返一次上海到杭州，3年繞行地球赤道飛行9周多……

如此的「勞動結果」和一般的認知相去太遠，也引起不少人好奇，但對於辦案民警來說卻是稀鬆平常。談到出差使用過哪些交通工具，有民警說「開車、搭飛機、海陸空都有吧！」還有民警說常搭計程車，更有人說也騎過自行車。當然，最普遍的就算是搭高鐵和巴士了。

民警出差最遠去過哪？當然是「國之邊境」。就有人到新疆靠近國境地區，得先搭飛機到烏魯木齊，至於如何到達邊境，就得「自己想辦法了」。「這可不是去玩，嫌疑人在哪兒，我們就去哪兒；線索在哪兒，我們就追哪兒。」一名民警說，幾年來哪兒都去過啦！雖然都不是什麼名勝古蹟或旅遊熱門地點，但對民警來說，只要犯罪不消失，他們的腳步就永不停歇。

出差當然也有酸甜苦辣。常見最冏的幾件事是：沒帶內衣、飛機晚點、手機沒電、穿著短袖卻遇到「一秒入冬」，冷個半死。最開心的事莫過於出差途中吃到好吃的，在外得到兄弟單位的幫助，偶爾不用值班加班，都是爽到的「小確幸」。

(旺報 )