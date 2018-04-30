蔡詩芸夫妻甜蜜無極限 笑稱老公：穿什麼都好看

蔡詩芸私下穿搭走個性風，換上PRADA最新動漫系列裝束，展現獨立女性的大器風格，穿PRADA塗鴉撞色風衣8萬4500元、撞色上衣3萬4000元、高腰短褲3萬3000元、繫帶白色跟鞋3萬1500元，拿動漫女郎手提肩背包6萬6000元。（粘耿豪攝）

友善列印
中時
喜歡寬大T恤的蔡詩芸，藉由上下身比例玩出時髦態度，穿PRADA條紋天藍襯衫3萬1500元、動漫女郎上衣1萬6000元、漫畫圖紋短褲2萬3500元、綁帶鉚釘拼貼皮革涼鞋3萬500元。（粘耿豪攝）
PRADA Cahier金屬皮革鏈帶包，微風廣場獨家款式，每色限量3只，6萬2500元。（粘耿豪攝）
PRADA動漫印花腰包，微風廣場獨家款式，限量兩只，5萬2500元。（PRADA提供）
PRADA動漫系列Etiquette肩背包，7萬7000元。（PRADA提供）

女星蔡詩芸今受義大利精品PRADA之邀展示2018春夏全新動漫系列，才剛從馬爾地夫過完生日回台的她，除了有老公特別預定的海底餐廳驚喜外，更有幸能和鬼蝠魟近距離接觸，讓她直說很滿足。

夫妻兩人的甜蜜行徑，甚至會在平日欣賞彼此的時尚風格上體現。蔡詩芸私下喜歡個性中帶點設計感的單品，也喜歡觀察路上有想法女生的穿搭，還會和老公王陽明分享漂亮女生的照片，令老公一度搞笑懷疑她是否要存心挖坑給他跳。坦言會穿老公T恤的蔡詩芸，會藉由上身的寬大版型帶出隨興感，曾引起王陽明不經意的稱讚。但當被反問到有沒有覺得老公適合什麼類型的衣服時，她則立馬笑答：「他穿什麼都很好看，他身材很好，可以駕馭很多不同的風格。」

活動中，蔡詩芸穿上高腰短褲造型現身，提到10年前入手第一顆PRADA錢包，蔡詩芸至今仍悉心收藏，王陽明也曾買過品牌包款當成禮物，她還透露老公平常會特別注意她喜歡什麼東西，並會選在情人節等特別時刻當成禮物。但相較之下，愛車老公的禮物就非常棘手，甚至常常是限量版的汽車配件，還要讓她透過共同朋友的打探下，才能獲得情報。在訪談時，也讓夫妻間的日常親暱互動浮出檯面。

而對於如同蔡詩芸般充滿當代特質的個性女人而言，設計師Miuccia Prada則藉著2018春夏系列傳遞滿滿的女性能量，邀請到包Trina Robbins、Brigid Elva、Joelle Jones等8位女性藝術家合作，且融入第一位女性英雄漫畫家Tarpe Mills的作品。透過印上鮮明漫畫圖紋的短褲、襯衫，搭配肩背包、鞋履，打造出具有獨特女性觀點的世界觀，品牌為了於下周舉行的微風之夜，亦在搶先端出微風廣場限定款Cahier金屬包及動漫腰包等單品，打響暖身戰局。

(中時 )

法愛砸600萬發片　不求回收「只… 《後來的我們》退票潮陸官方關切…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。