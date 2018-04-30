蔡詩芸夫妻甜蜜無極限 笑稱老公：穿什麼都好看

2018年04月30日 21:28 中時 陳張眾

喜歡寬大T恤的蔡詩芸，藉由上下身比例玩出時髦態度，穿PRADA條紋天藍襯衫3萬1500元、動漫女郎上衣1萬6000元、漫畫圖紋短褲2萬3500元、綁帶鉚釘拼貼皮革涼鞋3萬500元。（粘耿豪攝）

PRADA Cahier金屬皮革鏈帶包，微風廣場獨家款式，每色限量3只，6萬2500元。（粘耿豪攝）

PRADA動漫印花腰包，微風廣場獨家款式，限量兩只，5萬2500元。（PRADA提供）

PRADA動漫系列Etiquette肩背包，7萬7000元。（PRADA提供）

女星蔡詩芸今受義大利精品PRADA之邀展示2018春夏全新動漫系列，才剛從馬爾地夫過完生日回台的她，除了有老公特別預定的海底餐廳驚喜外，更有幸能和鬼蝠魟近距離接觸，讓她直說很滿足。

夫妻兩人的甜蜜行徑，甚至會在平日欣賞彼此的時尚風格上體現。蔡詩芸私下喜歡個性中帶點設計感的單品，也喜歡觀察路上有想法女生的穿搭，還會和老公王陽明分享漂亮女生的照片，令老公一度搞笑懷疑她是否要存心挖坑給他跳。坦言會穿老公T恤的蔡詩芸，會藉由上身的寬大版型帶出隨興感，曾引起王陽明不經意的稱讚。但當被反問到有沒有覺得老公適合什麼類型的衣服時，她則立馬笑答：「他穿什麼都很好看，他身材很好，可以駕馭很多不同的風格。」

活動中，蔡詩芸穿上高腰短褲造型現身，提到10年前入手第一顆PRADA錢包，蔡詩芸至今仍悉心收藏，王陽明也曾買過品牌包款當成禮物，她還透露老公平常會特別注意她喜歡什麼東西，並會選在情人節等特別時刻當成禮物。但相較之下，愛車老公的禮物就非常棘手，甚至常常是限量版的汽車配件，還要讓她透過共同朋友的打探下，才能獲得情報。在訪談時，也讓夫妻間的日常親暱互動浮出檯面。

而對於如同蔡詩芸般充滿當代特質的個性女人而言，設計師Miuccia Prada則藉著2018春夏系列傳遞滿滿的女性能量，邀請到包Trina Robbins、Brigid Elva、Joelle Jones等8位女性藝術家合作，且融入第一位女性英雄漫畫家Tarpe Mills的作品。透過印上鮮明漫畫圖紋的短褲、襯衫，搭配肩背包、鞋履，打造出具有獨特女性觀點的世界觀，品牌為了於下周舉行的微風之夜，亦在搶先端出微風廣場限定款Cahier金屬包及動漫腰包等單品，打響暖身戰局。

(中時 )