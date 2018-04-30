應北韓外務相邀請 王毅將訪北韓

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2018年04月30日 22:06 旺報 呂佳蓉

據新華社報導，大陸外交部發言人陸慷30日宣布，應北韓外務相李勇浩邀請，大陸國務委員兼外交部長王毅將於5月2日至3日開啟為期兩天的赴朝訪問。

(旺報 )