國泰航空集團開辦達沃市和棉蘭新航線 鞏固香港樞紐地位

達沃阿波火山。圖：國泰提供

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棉蘭多巴湖。圖：國泰提供

國泰港龍航空宣布將自今年10月28日和29日，分別開辦菲律賓達沃市和印尼棉蘭的新航線。這兩個城市是國泰集團於年內公佈的第八和第九個新航點，創下年度開辦最多新航點的紀錄，並進一步加強香港與兩個東盟創始成員的連繫。

達沃市為菲律賓南部棉蘭老島主要的貿易、商業和旅遊中心，我們將營運每週四班來往當地的服務。另外，我們將營運每週三班來往印尼棉蘭的服務；棉蘭為印尼北部蘇門答臘經濟發展蓬勃的首府。

新航線是往來香港及達沃市和棉蘭的直航服務，由國泰港龍以空中巴士A320客機營運。

國泰航空顧客及商務總裁盧家培表示，新服務不但反映了集團一直努力不懈開拓香港尚未開通直航的新航點，為顧客帶來更多選擇，更進一步鞏固香港作為亞洲領先航空樞紐的地位。

他補充：「達沃市和棉蘭為當地主要貿易和旅遊中心，勢成為『一帶一路』的重要市場，極具潛力吸引更多商務或休閒旅客。」

「全新便捷的直航服務不僅能抓緊香港及以外地區的乘客需求，更為菲律賓和印尼的顧客提供更多選擇，經國泰集團龐大的中國內地和國際航班網絡，往來世界各地。」

今年來，國泰集團已開啟前往南寧、濟南和布魯塞爾的新服務，其他將於年內推出的新航線包括都柏林（6月）、華盛頓（9月），以及哥本哈根（5月）和開普敦（11月）的季節性航班。

(工商 )

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