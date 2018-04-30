唐湘龍悲嘆：30年後 我的母校不見了！

唐湘龍感慨說，30年後，他的母校不見了！（本報系資料照片）

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中時電子報

卡管到拔管長達100多天，也是台大校友的資深媒體人唐湘龍直指，台大畢業的總統還在裝清純，扮無辜？這當然是蔡英文要負全責。他更感嘆，30年前，他畢業於國立台灣大學政治系。30年後，他的母校竟不見了！改成「黨立」了，

唐湘龍表示，拔管第一時間，龍應台發文了。很多人大概讀了都百感交集。但龍應台的文寫得太文了，他「翻譯」以便不夠文青的人也能讀懂，龍應台全文的意思是說：「xxx，搞台獨就可以不要臉到這種地步嗎？」上個月的吳音寧，這個月的吳茂昆，都因台獨獲官，都因台獨而敢於不要臉。官箴蕩然。

唐湘龍在Yahoo論壇撰文指出，台大人統治台灣人太久了。幾乎成為一種標準模式。歷任民選總統都是台大。參與歷任總統的候選人，絕大部分都是台大。當選、沒當選的副總統，幾乎都台大。歷任民選台北市長全都是台大。台大人的品質，決定台灣人的品質。台大的命運，決定台灣的命運。卡管，卡台大，卡台灣，是同一件事。

如果知識份子的良心還沒死透，學術圈子裡還能有一股自外於政治的客觀力量，唐湘龍仍期盼圓一下自己的痴夢：1.撤換教育部長。2.反對再遴選。3.推動大學法大修。他感慨說，30年前，他畢業於國立台灣大學政治系。30年後，他的母校不見了！改成「黨立」了，全台灣第一所民進黨「黨立」大學：凱達格蘭學校羅斯福路分校，「我要把我的母校台大找回來。把台灣找回來。」

(中時電子報)

唐湘龍臉書
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