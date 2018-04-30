科學家發明作夢記錄器 以收集夢中靈感

2018年04月30日 22:33 中時電子報 江飛宇

每個人都會作夢，大多數的夢是混亂而無意義的，但是有些時候，夢中的影像與情節非常高明，不是清醒的我們想的出來的。然而一但我們清醒，這些精彩的靈感會迅速忘記，讓我們感到極為可惜。現在科學家發明一種作夢記錄器，試圖把夢給留下痕跡，說不定會啟發一些新的創造力。

大眾機械(Popular mechanics)報導，作夢通常發生在真正睡著之前，當時我們正經歷了一個稱為幻離(hypnagogia)的半醒半睡狀態，在這個階段我們的心智可能會失去自我的感覺，體驗扭曲的空間感和時間感，許多人會在這個階段會有各種天馬行空的想象力，比如聽到旋律奇特的音樂，劇情精彩的故事等等。據說愛迪生、特斯拉、愛倫坡和達利等歷史上的天才，都有在夢中找到靈感的經驗，有人甚至設計了一種挽留夢中記憶的方法，就是在睡覺時手中拿著一個鋼球，一旦他們離開幻離狀態快要入睡，手上的球一握不住就掉下來因此醒來後，然後趕快快速記下他們剛才的夢中靈感與想法。

今天，麻省理工學院的研究人員正在嘗試採用更高科技的方式來複製這一過程。他們設計了一種名為多米歐(Dormio)的設備，這個字源是拉丁語，意思是「打瞌睡」的意思。多米歐使用電子手套上的感應器來測量手掌的肌肉張力、心跳率和皮膚導電率，以檢測幻離狀態和實際睡著的轉變。當受試者真的要進入睡眠狀態時，該設備會喚醒受試者，然後受試者可以利用任何方法來記錄剛才的夢境，比如口述錄音，或是用手指繪出剛才看到的形像。透過多米歐設備，一整個晚上都可以重複這個過程來記錄和報告夢境。

多米歐系統的發明人亞當．哈爾-哈洛華茲(Adam Haar Horowitz)說：「我深信幻離狀態有很多值得記錄的靈感，相信很多人會想要留下自己夢境中的好東西。」

「夢到的好發明」，最有名的事例是縫紉機的針，1840年，美國人艾利亞斯‧豪爾（Elias Howe）想要改良縫紉機，他一直在思索針孔的位置，相傳有一天他夢見一群拿著長矛的野蠻人抓住了他，並且即將把他殺死，然而在夢中的他卻發現，行刑者手持長矛的尖頭上，有個形狀如眼睛的洞，他突然豁然開朗而驚醒，立刻畫出縫紉機針的草圖，也就是將針孔開在靠近針的尖端處，再配合飛梭來鎖線，終於，他在1846年發明了一種每分鐘可縫250針的新式縫紉機。

(中時電子報)