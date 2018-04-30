台大丶台師大丶台科大三校長：教育部勿干預台大遴選

2018年04月30日 22:37 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

教育部27日駁回管中閔的台大校長聘任案，此舉引起各界關注，不過更多的是對教育部此作法的不滿，今(30)日台大代理校長郭大維、台師大校長吳正己、台科大校長廖慶榮三位校長就發出「台灣大學系統」共同聲明，要求教育部尊重大學自治精神，及遴選委員會的遴選結果，更提出「政、教應分離」。

三校校長的共同聲明中提到，國立大學校長遴選委員會是依大學法所建置之法定組織，開始成立運作之後，獨立於大學之外，大學行政組織除應遴選委員會之要求，提供必要行政協助之外，對於遴選作業程序之進行與遴選結果，必須完全尊重，並強調，依法行政是民主法治國家最基礎也最重要的基本價值，任何公權力都必須以法律規範為前提，踐行法定程序。

三校校長重申4點立場：

一、教育部應尊重大學自治，不可剝奪憲法保障國立大學組織之自主權，並依《大學法》第9條依法行政，尊重校長遴選委員會之遴選結果。

二、臺灣大學經過合法程序組成校長遴選委員會並完成遴選程序，再經3月24日校務會議決議，重申尊重遴選委員會職權，教育部亦當予以尊重。

三、針對台大校長遴選的行政干涉已造成校園之對立與不安，並將影響未來所有國立大學校長之聘任，仍請教育部尊重大學自主精神。

四、政治與教育應分離，政治應退出校園運作，以維高等教育長遠之發展。

(中時電子報)