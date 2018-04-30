警政署長陳家欽率1800餘官警為國道殉職警默哀

2018年04月30日 22:55 中時 胡欣男

為表達對本月23日凌晨在國道取締違規，遭到大貨車追撞殉職的國道警員郭政雄、葉家豪的哀悼之情，警政署長陳家欽30日署務會報召開前，率全體與會人員及視訊會議上，各級幹部共1800餘人，一同為郭、葉2員起立默哀致意。陳家欽表示，將全力協助照護家屬。

警政署指出，有關警員郭政雄、葉家豪因公殉職，各界深感哀痛，行政院長賴清德、內政部長葉俊榮分別前往郭、葉2員靈堂致哀及慰問家屬外，蔡英文總統也於28日特地前往台南殯儀館弔唁，對於郭、葉2員的犧牲十分不捨，要求交通部全力支持國道警察增添執勤安全、科技設備及防護措施的預算編列，並指示警政署應妥善照顧兩位同仁遺眷生活、就業及子女教育，另對於家屬希望因公殉職員警入祀忠烈祠，應儘速妥善安排，以彰顯對殉職同仁最崇高的榮耀與敬意。

陳家欽表示，郭、葉2名警員因公殉職的認定沒有問題，對於遺眷生活、子女教育及工作，也將全力協助。教育部分，目前已有薇閣中學對於殉職員警的未成年子女提供每人每月2萬元的教育基金直到成年。工作部分，除台南市政府已同意全力協助外，另京元電子公司董事長李金恭先生也允諾協調提供南科廠商的工作機會，以協助遺眷的生活與就業。

此外，警政署已提報將郭、葉2員追晉巡官職務，並頒發楷模獎章；至於郭、葉2名殉職員警入祀忠烈祠，待呈報內政部核准後即可辦理。

2警的殉職，也凸突顯國道員警執勤的危險性，除國道員警的「危險加給」（5061元），已經內政部審查同意，並於4月23日函報行政院核辦外；警政署也責由國道公路警察局研議如何提升國道員警執法安全性，確保員警執勤安全。這樣才能讓2位國道警察弟兄的犠牲更有價值，避免再次發生類似不幸事件。

(中時 )