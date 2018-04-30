被批政見跳票 府：持續落實並強化勞工權益保障

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總統蔡英文競選期間開出勞工六大政見支票，遭勞團質疑跳票， 總統府發言人林鶴明今天表示，政府會持續落實並強化勞工權益的保障，促進經濟轉型，讓整體產業與勞動結構往正向發展。

台灣勞工陣線和多位學者、民團與工會代表今天指出，民進黨政府完全執政將在本月20日滿兩週年，六大政見支票狀態是「完全停滯」、「有嚴重跳票疑慮」。

林鶴明表示，持續改善勞動條件，為勞動者爭取更多權益並提高勞動者生活品質，一直是政府最重要的工作。

他說，兩年來，除了透過修改勞基法，落實勞工全面周休二日，增加年輕初就業勞工特休，以及全國國定假日回歸一致。政府在總體經濟上的持續努力，也帶動我國勞動力參與率的持續提高，2017年為58.83%，是近23年來最高；失業率降至3.76%，創近17年來最低。而廠商實施無薪假人數在2018年3月15日為100人，是自2009年金融海嘯後最低。

同時，年總工時已自2007年2,164.8小時，2017年下降至2,035.2小時。基本工資則連續2年調升達9.96％，共增加1,992元，具體落實政府提升基本工資，降低總工時的承諾。

在落實公權力，強化勞動法規的實施密度上，兩年來，政府將勞動檢查人力，自2015年745人增加到2018年1,000人，檢查人力與勞工人數比約達1：1.12萬人，已優於英國(1：2萬)、日本(1：1.6萬)、南韓(1：2萬)及新加坡(1：3.3萬)，並已相當接近國際勞工組織（ILO）所訂已開發國家水準（1：1萬）。

林鶴明強調，總體言，政府會持續落實並強化勞工權益的保障。同時，政府也投入各種政策方案，從減少稅賦、從社會安全網的建立、從總體經濟的持續升級轉型，根本解決包括青年低薪的問題、弱勢勞動者的照顧，未來政府也會持續努力維護勞動權益，促進經濟轉型，讓整體產業與勞動結構往正向發展。

(工商 )

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