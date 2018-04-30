高雄蛋餅王 肉粽混搭搞怪注新意

高雄「蛋餅王」招牌是肉粽蛋餅，飽足感十足。（柯宗緯攝）

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「蛋餅王」另有香蕉巧克力口味蛋餅，上頭灑上可可粉及糖粉，令人垂涎。（柯宗緯攝）
高雄「蛋餅王」店長黃彥豪特別推薦招牌肉粽蛋餅，飽足感十足。（柯宗緯攝）

提到蛋餅，不得不介紹高雄這家創意又搞怪的「蛋餅王」，玲瑯滿目多達20多款甜鹹皆有。38歲老闆盧毅嘉將肉粽「切塊」包裹進蛋餅裏頭，撒上大把花生粉，加上特調醬油，份量十足也令人吃過難以忘懷，成為店內招牌料理。

盧毅嘉媽媽在左營開設傳統早餐店20多年，他原本在店內當助手，但早餐店作息與他的生活大相徑庭，「根本爬不起來」，於是乎自己創業當老闆，將媽媽早餐店招牌蛋餅發揚光大，選擇在高雄火車站附近學生、上班族聚集處擺攤賣創意蛋餅。

他的蛋餅口味豐富、多元，蛋餅皮不是現成，而是以麵粉與水調製黃金比例而成麵糊，鹹的餅皮通常會加入九層塔提味，蛋餅從基本款到澎湃版價格約25至90元，通常點一份就頗有飽足感。

「會有肉粽蛋餅『純屬巧合』」蛋餅王店長黃彥豪說，起因是老闆朋友天天光顧吃蛋餅，為了「整朋友」心血來潮將大顆肉粽切塊包進蛋餅，沒想到大獲好評，乾脆拿來賣，意外成為炙手可熱餐點。

蛋餅王從小攤擺到店面，營業從中午過後到晚上，許多學生及上班族會將蛋餅當正餐，或是下午茶。店內餐點口味眾多，像是皮蛋、章魚燒、年糕、蘿蔔糕、卡拉雞等。另外老闆向甜點大廚請益研發的巧克力香蕉口味，也是人氣首選。

店家資訊

蛋餅王

地址： 高雄市三民區河北二路18號

開放時間： PM12：00～19：00

電話： （07）285-3376

價位：招牌肉粽蛋餅65元、巧克力香蕉60元

(中時 )

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