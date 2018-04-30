花邊教主一日踩換4雙鞋 巴黎上演辣媽仙履奇緣

布蕾克萊芙莉日前出席巴黎新片宣傳活動時，選穿一襲澳洲品牌ZIMMERMANN 2018秋冬系列圓點洋裝，搭配Christian Louboutin春夏最新Agritti撞色高跟鞋。（翻攝自Blake Lively官方IG帳號）

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布蕾克萊芙莉第二套MICHAEL KORS黑色花朵圖騰洋裝，洋溢春日風情，腳上綴鑲水鑽的透明PVC材質Christian Louboutin Degrastrass鞋款，演繹嫵媚氣質。（翻攝自Blake Lively官方IG帳號）
第三套Ralph Lauren灰調寬褲裝扮，令布蕾克萊芙莉拿出率性態度，配上Christian Louboutin Eltonetta穆勒鞋，完美演繹隨興感。（翻攝自Blake Lively官方IG帳號）
最後一張照片中，布蕾克萊芙莉與鏡頭大玩躲貓貓，足底密鑲漸層水鑽的Christian Pigalle Follies鞋款，則不經意在優雅中顯現出女王架式。（翻攝自Blake Lively官方IG帳號）

誰說灰姑娘的故事只能發生在單身女身上，花邊教主布蕾克萊芙莉（Blake Lively）日前於巴黎宣傳新片《A Simple Favor》時，就在24小時內換穿4雙「紅底鞋」Christian Louboutin，用行動證明辣媽也能演出「仙履奇緣」。

自抵達第一天官方宣傳行程，已是兩個孩子媽的布蕾克萊芙莉，就搶先穿上澳洲品牌ZIMMERMANN秋冬系列圓點洋裝，搭配Christian Louboutin春夏最新Agritti撞色高跟鞋，並在社群網站照片發文中寫下：「有一隻鞋不是我的。」俏皮凸顯隨意出現在腳邊的童鞋。接下來，這位辣媽則換著一襲MICHAEL KORS黑色花朵圖騰洋裝，洋溢春日風情，還搞笑坦白：「我拍電影只是為了避免每天多到誇張的造型變換。」腳上的一雙綴鑲水鑽的透明PVC材質Christian Louboutin Degrastrass鞋款，演繹嫵媚氣質。

相較前述的華麗造型，花邊教主亦用紅底鞋詮釋的率性態度，全身Ralph Lauren灰調寬褲裝扮，配上Christian Louboutin Eltonetta穆勒鞋帶出隨興感，鞋頭鑲飾的大顆圓型水晶，更為行頭增添奢華視覺感。最後，女神則與鏡頭玩起躲貓貓，使出「見鞋不見人」的把戲，足下密鑲漸層水鑽的Christian Pigalle Follies鞋款，優雅中卻不經意流露出十足女王架式。

(中時 )

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