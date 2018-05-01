律師說法》見不得她當人生贏家！惡男勒索分手14年女友...

見不得她當人生贏家！惡男勒索分手14年女友結果GG。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

林姓男子與岑姓女子分手14年，日前在臉書搜尋到岑女現況，見舊愛開跑車，當起人生贏家，竟心生妒忌，傳簡訊追討交往時借給岑女的30萬元，否則將對她的家人不利，岑女恐慌匯款30萬給林男，後來家人報警，警方逮到林男，在他身上搜出海洛因，依恐嚇取財、違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

●法律評析

毒品危害防制條例之刑責

依照現行法針對毒品之成癮性、濫用性及對社會的危害性，將毒品分為四級，級數越少之毒品刑責越重。一級毒品依條文例示，包括海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相類製品，二級毒品為罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其他相類製品，三級毒品為西可巴比妥、異戊巴比妥、納洛芬等他相類製品，第四級毒品則為二丙烯基巴比妥、阿普唑他及其相類製品。

對於毒品不論「製造」、「運輸」、「販賣」、「轉讓」、「施用」，抑或僅單純「持有」之行為，皆會違反毒品危害防制條例構成處罰要件，本件林姓男子於住家搜出屬於一級毒品之海洛因，若僅單純持有將面臨處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五萬元以下罰金之刑責，若其有施用之情形，則處六月以上五年以下有期徒刑。

刑法恐嚇取財罪部分

另外林姓男子向岑女表示若不匯款30萬元即會對其家人不利，並在岑女住宅附近盤繞，使岑女心生畏懼，已符合刑法恐嚇取財罪之惡害通知，進而自岑女處獲得30萬元，已構成恐嚇取財罪，將處六月以上五年以下有期徒刑，得併科一千元以下罰金。而林男持有毒品罪部分與恐嚇取財罪部分，係數行為，應數罪併罰之。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
警政署長陳家欽率1800餘官警為國… 老翁求醫重振雄風 怎奈手術失敗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。