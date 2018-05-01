律師說法》見不得她當人生贏家！惡男勒索分手14年女友...

2018年05月01日 00:02 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

林姓男子與岑姓女子分手14年，日前在臉書搜尋到岑女現況，見舊愛開跑車，當起人生贏家，竟心生妒忌，傳簡訊追討交往時借給岑女的30萬元，否則將對她的家人不利，岑女恐慌匯款30萬給林男，後來家人報警，警方逮到林男，在他身上搜出海洛因，依恐嚇取財、違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

●法律評析

毒品危害防制條例之刑責

依照現行法針對毒品之成癮性、濫用性及對社會的危害性，將毒品分為四級，級數越少之毒品刑責越重。一級毒品依條文例示，包括海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相類製品，二級毒品為罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其他相類製品，三級毒品為西可巴比妥、異戊巴比妥、納洛芬等他相類製品，第四級毒品則為二丙烯基巴比妥、阿普唑他及其相類製品。

對於毒品不論「製造」、「運輸」、「販賣」、「轉讓」、「施用」，抑或僅單純「持有」之行為，皆會違反毒品危害防制條例構成處罰要件，本件林姓男子於住家搜出屬於一級毒品之海洛因，若僅單純持有將面臨處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五萬元以下罰金之刑責，若其有施用之情形，則處六月以上五年以下有期徒刑。

刑法恐嚇取財罪部分

另外林姓男子向岑女表示若不匯款30萬元即會對其家人不利，並在岑女住宅附近盤繞，使岑女心生畏懼，已符合刑法恐嚇取財罪之惡害通知，進而自岑女處獲得30萬元，已構成恐嚇取財罪，將處六月以上五年以下有期徒刑，得併科一千元以下罰金。而林男持有毒品罪部分與恐嚇取財罪部分，係數行為，應數罪併罰之。

(中時電子報)