能取代太陽眼鏡？ 這款「隱形眼鏡」可因應光線變色

2018年05月01日 16:41 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

戶外陽光強，不僅刺眼，紫外線也會傷害眼睛，因此許多人會戴太陽眼鏡，但太陽眼鏡又嫌笨重、不方便，隱形眼鏡族未來可望有新選擇！

隨著光線強弱而變色的鏡片，讓使用者不必隨身攜帶多副眼鏡，美國食藥局（FDA）4月已核可這樣的技術應用在隱形眼鏡上，並核准業者製造、上市。

這款可因應光線強弱而變色的產品稱為「轉換光智慧技術安視優歐舒適隱形眼鏡」（Acuvue Oasys With Transitions），由嬌生（Johnson & Johnson）和感光變色鏡片供應商全視線光學公司（Transitions Optical）合作開發，近視、遠視和部份散光度數的人都可以配戴。

美國食藥局審核一份臨床研究，當中評估了24位病患在白天和黑夜配戴這款隱形眼鏡時的駕車表現，結果顯示戴這種隱形眼鏡不會對開車表現或視力造成影響。雖然台灣目前還未進口，但未來對於戶外運動或工作的人可能是一大福音。

感光鏡片技術首度用在隱形眼鏡上

感光變色鏡片原本用於太陽眼鏡，基隆長庚眼科部主治醫師孫啟欽指出，這個技術是1960年代美國首先開發，利用溴化銀或氯化銀，碰到光線時會釋放出電子，電子和銀原子結合後能吸收光波達到變色的效果，光線愈大、作用就愈強，因此顏色越深。

紫外線依照波長分為320～400nm（奈米）的 UVA、280～320 nm 的UVB，UVC則是280 nm以下。孫啟欽說，波長愈長，傷害到眼睛愈後面的地方，例如UVA會傷害視網膜、UVC會傷害角膜。眼睛受到紫外線的影響，可能造成白內障、視網膜病變等等，因此變色鏡片能保護眼睛免受紫外線的傷害。

那麼，相同的技術未來是否可以開發出抗藍光的隱形眼鏡，讓3C族群也能享受這種便利？孫啟欽指出，感光變色主要是感應紫外線，波長為400nm以下，但藍光屬於可見光，波長超過400 nm，因此眼鏡可能感應不到而無法變色。另外，車子擋風玻璃有過濾紫外線的效果，這種隱形眼鏡在車內也不會變色。

能完全取代太陽眼鏡嗎？恐怕很難

這款隱形眼鏡的優點是方便，能遮擋部分紫外線，在強光的環境下能讓眼睛更舒服，但美國食藥局公告，不能取代抗紫外線的配備如太陽眼鏡。孫啟欽指出，因為隱形眼鏡只能覆蓋角膜，保護眼睛的程度有限，而太陽眼鏡的包覆性較好，因此如果想要更完整的保護還是要戴太陽眼鏡。

變色隱形眼鏡，9種人不適合用

美國食藥局指出，配戴這款雙週拋隱形眼鏡時，就寢前務必取下、也不要沾到水，不能超過仿單建議的最長配戴時間。

另外，美國食藥局也提醒，眼睛內部或周圍有感染、過敏、發炎或受傷的情形、重度乾眼症、角膜敏感度降低，或被診斷出會因為隱形眼鏡而造成不適的疾病，都要避免配戴，以免影響角膜和結膜的健康，孫啟欽解釋，眼部遭到皰疹病毒感染、糖尿病患者、受傷導致角膜結疤、長期戴隱形眼鏡、角膜移植或雷射，都會降低角膜敏感度，讓使用者感受不到異物和疼痛，延誤就醫造成更嚴重的問題。

圖/康健雜誌

眼睛防曬，選購太陽眼鏡4個重點

目前還沒有證據顯示眼睛要照多少紫外線會受到傷害，不過確定的是，照射愈久風險愈高，因此美國眼科醫學會（American Academy of Ophthalmology）建議，只要待在戶外就應該配戴抗紫外線的配備，最好的方式是戴太陽眼鏡和帽子，如果有視力問題，建議戴隱形眼鏡外加太陽眼鏡，或是直接配有度數的太陽眼鏡。

1. 選購有抗UV功能的太陽眼鏡時：可辨識鏡片上的UV400小標籤，表示鏡片可以過濾掉400nm以下的紫外線光。

2. 選擇灰、棕或墨綠色太陽眼鏡：其中灰色是公認最好的太陽眼鏡顏色，因為灰色鏡片對各顏色波長吸收均勻，不會改變物體原色。

3. 鏡面愈大、愈平整愈好：鏡片面積大，愈可以貼近臉部的太陽眼鏡，愈可以阻絕掉紫外線光。另外要檢查鏡片表面是否顏色均勻、光滑、摸摸看有沒有凸起或小氣泡。

4. 怕眩光可加偏光處理：偏光鏡片過濾眩光和反射光，減少路面、水面或雪地反光，讓視線更清晰。長途駕駛、釣魚、水上或是雪地活動時，可以選擇偏光太陽眼鏡。

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(中時電子報)